La méteo: torna el fred i arriben algunes pluges

BarcelonaAquest dijous ha començat amb força núvols prims. Avui serà un dia de cel bastant emblanquinat en moltes comarques, núvols inofensius que seran més espessos al sud i en canvi més esqueixats al Pirineu. A primera hora la temperatura ha sigut força més baixa que ahir en moltes comarques de Girona i de Barcelona. D'entre les mínimes d'avui destaquen els 2 ºC de Sort, Puigcerdà i Girona, els 3 ºC de Vic i els 4 ºC de Mollerussa i Solsona. Avui la màxima es quedarà més curta que ahir en molts punts de la costa i del prelitoral. En alguns casos aquest migdia el termòmetre pot arribar a marcar 3 o 4 graus menys que ahir, sobretot al sud de la Costa Brava i a les Terres de l'Ebre.

Demà tornarà a ser un dia mig ennuvolat però sense pluja. Fins al migdia l'ambient no canviarà gaire respecte d'avui, però a la tarda i vespre el vent d'entre llevant i gregal bufarà amb cops de 30 o 40 km/h en molts punts de la costa, a l'altiplà central i fins i tot a Ponent. El vent començarà a augmentar la sensació de fred i insinuarà el canvi de temps dels dies vinents.

S'acosta un cap de setmana en què el temps farà un gir cap a l'hivern. L'arribada d'una pertorbació força activa provocarà ruixats i una baixada marcada de la temperatura. Els primers xàfecs arribaran dissabte i afectaran sobretot el Pirineu, el Prepirineu i la Catalunya Central, tot i que no és descartable que puguin arribar puntualment fins al prelitoral. Els xàfecs de dissabte seran sobtats i de poca estona en molts casos, però podrien anar fins i tot acompanyats de tempesta. Com més a prop de la costa més sol farà, tot i que també a l'est el dia serà mig ennuvolat. El vent també es deixarà sentir dissabte, però en aquest cas de garbí.

Quan plourà més i de forma més continuada serà la matinada i el matí de diumenge. Aquesta tongada de pluja afectarà sobretot les comarques de Girona i de Barcelona, especialment sectors d'Osona, del Vallès i del Maresme, però també l'àrea metropolitana de Barcelona i el sud de la Costa Brava. Pluges que podrien deixar entre 10 i 20 l/m2 en alguns casos.

El canvi de temps provocarà una baixada forta de la temperatura. L'ambient de primavera dels últims dies quedarà esborrat entre diumenge i dilluns, dies en què la temperatura serà entre 5 i 8 graus més baixa que avui en moltes comarques. On menys es notarà la baixada del termòmetre serà a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre. Diumenge la tramuntana i el mestral bufaran amb cops puntualment forts a l'Empordà i en comarques del sud, però les ratxes no seran tan fortes com les de diumenge o dilluns.

El fred intens i clarament hivernal no s'instal·larà, però sí que cal esperar que la setmana que ve sigui més freda que aquesta. Dilluns, dimarts i dimecres arribaran noves pertorbacions menys importants que provocaran alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu, i entre dimarts i dimecres algun xàfec pot arribar també a altres comarques.