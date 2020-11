El progrés tecnològic al Consell General

Des del 25 de març, la Unió Inter-parlamentària (UIP) publica les mesures que prenen els parlaments per respondre a la pandèmia mundial. S’ha obert una enquesta per tal de conèixer els mètodes de treball dels parlaments durant la crisi i facilitar la comunicació inter-parlamentària. Dia rere dia una actualització de les mesures preses pels parlaments es fa pública per la UIP.



Com la pandèmia està canviant el funcionament dels parlaments? Quins parlaments continuen reunint-se físicament? De quina manera els parlaments contribueixen a la implementació de mesures sanitàries d’emergència recomanades per l’Organització Mundial de la Salut? Aquestes són les preguntes al centre de l’enquesta.



La crisi sanitària ens ha fet descobrir un vocabulari que era en absolut poc o mai utilitzat fins i tot a noves costums de treball com el del teletreball. El Centre de Terminologia Termcat defineix el teletreball com “una modalitat de treball basat en l’organització descentralitzada de tasques, que permet treballar físicament fora de l’oficina mitjançant l’ús de la telecomunicació i la tecnologia de la informació i la comunicació”.

Davant la possibilitat que algun membre de la cambra no pugui assistir físicament a les activitats parlamentàries, els polítics andorrans van reflexionar en una alternativa de treball a distància implicant l’ús de les noves tecnologies i les telecomunicacions. Després de la consulta amb la junta de presidents, la Sindicatura va aprovar aquesta setmana una suplència del reglament del Consell General per permetre de manera excepcional, justificada i limitada la via telemàtica per als que tinguin la mobilitat restringida al voltant de la situació provocada per la pandèmia. Així que els membres del Consell General i del Govern poden participar telemàticament en les activitats parlamentàries (debats i votacions).

El dijous 12 de novembre del 2020, el Consell General ha obert la primera sessió de manera híbrida, amb els membres presents a la cambra i un conseller general que va participar i votar per videoconferència, des de casa.



S’ha de tenir en compte que Andorra es posiciona al rànquing mundial dels països que utilitzen les eines tecnològiques de treball a distància en les mesures de gestió parlamentària en un context COVID-19: Angola, Argentina, Austràlia, Azerbaidjan, Brasil, Burkina Faso, Canada, Xili, Dinamarca, Espanya, França, Indonèsia, Iran, Israel, Maldives, Mònaco, Noruega, Uzbekistan, Filipines, Portugal, Regne-Unit, Ucraïna (IUP, 2020).



Val la pena recordar que el Consell de la Terra (1419) és l’origen del Consell General d’Andorra, la primera forma de parlament documentat a Europa. El Consell General s’ha mantingut amb continuïtat en el temps fins a esdevenir una institució moderna (Constitució, 1993). Amb aquest pas important cap a la innovació, l’òrgan representatiu de la història del país i del poble demostra la seva voluntat d’inscriure’s en el temps utilitzant les noves tecnologies.



Fet i fet, aquesta venerable institució ha entrat més que mai en el segle XXI tot respectant les seves tradicions.