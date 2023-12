La brúixola de l'emprenedoria

Andorra la VellaQuan algú decideix emprendre un projecte sovint no és prou conscient del nou camí que se li obre davant; el camí de prendre decisions constants. I no totes elles resulten senzilles de prendre, i a més, aquestes decisions es continuaran multiplicant i podran arribar a sobrepassar qui les ha de prendre.

Tot i que aquest moment arribarà, és important tenir en compte tres grans decisions que poden ser primordials quan s'inicia qualsevol projecte: Fixar els objectius, la missió del projecte i els seus valors. Decidir aquestes tres qüestions formarà el pilar del projecte per tal de no perdre el rumb.

El primer que cal demanar-se és quin és l'objectiu de l'emprenedoria per poder dissenyar una estratègia enfocada al compliment d'aquest. Cal enfocar-ho tant en el curt termini com en el llarg termini. S'han de dissenyar els petits objectius, el pas a pas, que faran que es pugui aconseguir el que s'ha imaginat a llarg termini. Aquest pas a pas s'ha de plantejar des del punt de vista que hom se senti còmode per poder-hi treballar amb constància i, alhora, que sigui realista, per evitar futures frustracions.

Per definir la missió del projecte cal reflexionar sobre la seva raó de ser. El perquè és necessari i com es farà inimitable i especial. Cal concretar una proposta de valor únic per oferir als clients per desmarcar-se també de la competència.

I per acabar s'ha de tenir en compte els valors del projecte a emprendre. Aquests han d'anar acompanyats de la manera de ser i de l'estil de vida de l'impulsor, perquè caldrà transmetre un missatge coherent per obtenir la confiança de clients potencials.

Aquests són petits passos a fer que sovint no es fan perquè el dia a dia ens impulsa a coses més urgents a resoldre, però seran la brúixola que guiarà futures decisions cap a un destí d'èxit.