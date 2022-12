Acord per reconstruir el colomer de Rocafort

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria i el Govern han signat aquest dilluns un conveni pel qual s'acorda la reconstrucció del colomer de Rocafort, ubicat a la boca sud del túnel de la Tàpia, i la instal·lació d'una plataforma que enllaci aquest punt amb la plaça pública que el comú està impulsant a la zona de Rocacorba. Així s'ha deixat palès després del conveni que han signat el cònsol major lauredià, Josep Majoral, el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva.

Precisament, Majoral ha exposat que arran de l'actuació conjunta que s'està duent a terme a la part alta del poble "ens vam adonar que hi havia un altre projecte molt bonic" que tenia com a objectiu "posar en valor el patrimoni del país" com és el cas del colomer de Rocafort. En la mateixa línia, Filloy ha posat en relleu que aquest acord representa "una mostra més de què podem col·laborar entre administracions" tal com preveu la nova llei de contractació pública. A més, "també ens permet optimitzar recursos econòmics i humans i fer més de pressa les obres per no molestar als ciutadans".

Entrant al detall de la intervenció, el Govern es farà càrrec de la reconstrucció del colomer tenint en compte que correspon a una competència de l'administració general. En aquest sentit, Riva ha apuntat que el departament de Patrimoni Cultural ja ha fet una diagnosi de l'estat de la infraestructura per tal de poder començar a dissenyar un pla d'actuació que encara no s'ha iniciat perquè s'estan duent a terme les tasques de "reclutament" de les persones que es faran càrrec, ja que es tracta d'una obra que "no està a l'abast de totes les tècniques".

Per tant, està previst que la recerca de l'empresa encarregada d'executar als treballs es faci durant l'hivern per tal que es comenci a treballar de cara a la primavera. Per a aquesta intervenció, l'executiu ha destinat un pressupost inicial de 55.000 euros que s'empraran per als treballs de contenció de l'edificació i per a la redacció del projecte de rehabilitació, que determinarà el pressupost final de la reconstrucció.

D'altra banda, el comú lauredià serà qui es farà càrrec de la totalitat del cost de la construcció de la passarel·la, per la qual s'han previst entre 300.000 i 350.000 euros. En aquest cas, Majoral ha indicat que no hi ha "una data de finalització". Tot i això, ha manifestat que la plaça de Rocacorba estarà enllestida al març i que la corporació preveu aprovar el pressupost durant aquest mes de desembre. Per tant, serà al gener del 2023 quan es farà la licitació dels treballs. La idea és la instal·lació d'una passarel·la amb una "estructura lleugera", exclusiva per a vianants "i que sigui el màxim d'integrada possible amb l'entorn del colomer".

En relació amb aquesta estructura, Filloy s'ha felicitat de recuperar un pas a l'altre costat del riu tal com hi havia anteriorment. "Recuperem aquesta idea i donem vida al colomer, que és una eina essencial del nostre patrimoni cultural", ha afegit.

El colomer de Rocafort és una construcció de valor històric, etnològic i paisatgístic, en tant que exemple i vestigi de construccions d'aquest tipus que en el passat eren freqüents en viles i masos d'Andorra. La iniciativa de reconstruir el colomer de Rocafort, i de fer-lo accessible per a la població i els visitants en condicions respectuoses amb l'àmbit físic on es troba, respon a objectius d'interès públic general fonamentats en motius de preservació del patrimoni cultural -concretament el patrimoni arquitectònic històric i tradicional d'Andorra-, de possibilitar que sigui adequadament interpretat per a la ciutadania, així com també per permetre la divulgació i la difusió d'elements significatius de la història social i econòmica del país.