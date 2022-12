Andorra la Vella destina 112.000 euros a millores al rec del Solà

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella duu a terme cada any una auditoria per analitzar les diferents accions que cal fer en els recs de la parròquia. Aquests estudis serveixen per avaluar l'estat dels diferents murs i els trams que componen aquests recs i per prioritzar, d'aquesta manera, les accions que s'han de dur a terme durant la campanya anual. Aquest any s'han prioritzat diverses actuacions al rec del Solà, dues de les quals són treballs més importants i que afecten el camí a la part del pont Pla.

El comu destinarà un import de 112.000 euros a fer un seguit d'obres de millora al rec del Solà i les dues actuacions més importants suposaran la meitat del pressupost. Així, al límit amb la parròquia de la Massana, s'ha detectat que l'aigua es filtra i es gela, la qual cosa pot suposar un perill de caiguda per als vianants. El que es farà és treure el mur i redirigir l'aigua a través de canalitzacions per evitar que s'acumuli en aquest punt. Una altra actuació, aquesta una mica més important, consistirà a refer tot un mur que s'ha detectat que s'està trencant per les filtracions d'aigua, la qual cosa podria fer que cedís i acabés caient. El que es farà és desmuntar-lo tot i tornar-lo a construir. Cal recordar que les actuacions que es duen a terme als recs segueixen la tècnica de la pedra seca.

Tal com s'ha esmentat, aquests dos treballs són els més importants però també es faran petites actuacions que sumaran els 112.000 euros pels quals han estat adjudicats els treballs.

Des de la corporació calculen que les obres puguin començar després de Reis i posen en relleu que segurament caldrà interrompre el pas de vianants mentre es dugui a terme la intervenció, un tall del qual s'informarà per evitar molèsties als caminants.