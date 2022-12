Art després del foc

Sant Julià de LòriaLa plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria compta a partir d'avui amb una nova intervenció artística que té per objectiu embellir les obres que s'estan duent a terme al Centre cultural i de congressos lauredià. Es tracta d'unes lones que s'han situat davant les obres i que s'han creat a partir d'un disseny cedit per part de l'artista Cecilia Santañes qui, el dia posterior a l'incendi que va afectar l'edifici lauredià, ja va expressar la seva intenció de contribuir amb la causa a través de l'art. A més, a la plaça també s'hi han emplaçat dos nous tòtems perquè, qui ho desitgi, pugui deixar un missatge escrit amb relació a l'incendi o al Centre cultural. "Volem que la ciutadania pugui expressar-se. Deixar per escrit com va viure l'incendi o amb què vol que s'acabi convertint aquest edifici després de la reforma" ha apuntat el cònsol major de la parròquia, Josep Majoral.

Santañes -qui és coneguda pels seus dibuixos senzills, acolorits i afirma tenir una vinculació molt estreta amb aquest espai, segons ella, "emblemàtic"- explicava que el dia de l'incendi ja se li va acudir una idea que va voler expressar a través de les xarxes socials. La iniciativa, en pocs minuts, va acumular un gran ressò. "Va agradar molt a la gent i, a partir d'aquí, em van venir a buscar per a dur a terme aquest projecte que dona un toc de llum a la foscor" relatava la il·lustradora. "Jo utilitzo l'art en aquest sentit, quan passa alguna cosa dolenta, m'ajuda a transmetre a través dels colors" afegia. Santañes, de fet, afirmava que el Centre cultural i de congressos li desperta records especials vinculats amb la seva relació amb les arts, el teatre, i el seu pare, un escudellaire que va dur-hi a terme la seva primera exposició anys enrere.

Majoral, per la seva banda, ha informat que la reforma de l'edifici "serà costosa" però que "avança a bon ritme". En aquest sentit, el cònsol major de la parròquia ha destacat que l'estructura manifesta tres tipus de danys: els desperfectes provocats per l'incendi, per l'aigua i pel fum. "La planta -1 i -2 ja estan molt avançades i la intenció és començar els acabats després de Nadal i obrir-ho tan aviat com es pugui" ha avançat mentre detallava que les obres de l'entrada encara no s'han iniciat i que l'auditori, a hores d'ara, es troba molt afectat per l'acció del fum. "Vull agrair a tots els actors els esforços que estan fent" assenyalava Majoral amb relació a les asseguradores i les constructores implicades.