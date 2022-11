El centre sociosanitari a Ordino, el 2025

OrdinoEl centre sociosanitari a Ordino serà una realitat el 2025. El cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, afirma que el comú treballa amb l'objectiu d'enllestir el plec de bases i treure el concurs abans que finalitzi l'any i calculen aproximadament dos anys perquè pugui estar actiu. "Pensem que és un projecte interessantíssim perquè a Ordino no hi ha cap centre d'aquesta mena i, a més, a Andorra, com a país tenim necessitats de centres sociosanitaris", indica.

En aquest sentit, recorda que la corporació vetlla de manera constant per la gent gran de la parròquia i considera que s'han de tractar amb respecte. "Són els nostres precursors, mereixen un tracte especial, i hem de pensar que al final tots ens farem grans", diu. Per aquest motiu, aposten per ubicar el recinte "en un lloc agradable". Cal recordar que el projecte tindrà un cost d'uns vint milions d'euros, disset per l'edifici, i tres més per construir l'aparcament soterrat.