Escaldes vol començar les obres pels pisos a preu assequible a finals d'any

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany té la voluntat de poder iniciar la construcció dels pisos a preu assequible a l'avinguda del Pessebre a finals d'any. Ho ha manifestat a RTVA la cònsol major de la parròquia, Rosa Gili, qui ha indicat que encara han de decidir si es recorrerà a una concessió o ho finançarà el comú amb tresoreria pròpia. El pressupost previst és de 7,2 milions i un termini d'execució de catorze mesos.

D'altra banda, Gili ha exposat que després de la negativa del Govern a cessió del terreny de l'antic escorxador per fer-hi habitatges de lloguer social, des de la corporació no preveuen fer cap més proposta, ja que considera que no és la solució i que els pocs terrenys públics de què disposen es poden necessitar per a altres usos.