Pinten altre cop l'entrada a Incles

InclesUn usuari s'ha queixat a les xarxes perquè a l'entrada d'Incles hi torna a haver pintades, com es pot veure al tuit que ell mateix cita, ja que va ser ell qui ho va denunciar a l'estiu. També afegeix que vol presentar una denúncia pels fets. Una situació que se suma a la viscuda a Canillo, amb uns grafitis que porten la mateixa firma ‘No me baño’, i que va acabar amb els autors detinguts.