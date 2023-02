Sant Julià adjudica per 2,5 milions les obres de reconstrucció del Centre cultural

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha adjudicat aquest dimarts els treballs per a la reforma de l'edifici del Centre cultural i de congressos lauredià per un import de 2,5 milions d'euros després de l'incendi que va tenir lloc el 9 de novembre del 2022. El cònsol major lauredià, Josep Majoral, ha recordat que el succés "va afectar la totalitat de les instal·lacions", ja sigui per les flames, el fum o per l'aigua dels sistemes d'emergència. L'aprovació d'aquest punt per part del consell de comú, per tant, era el pas necessari "per poder tornar a posar el Centre cultural en funcionament, des de la constructora fins al control de qualitat, passant per totes les empreses que hi treballen".