Set companyies al FesTac, el festival lauredià de teatre al carrer

Sant Julià de LòriaLa programació del FesTac, el primer festival de teatre al carrer que se celebrarà a Sant Julià de Lòria del 14 al 16 d'octubre, ja està enllestida i comptarà set companyies, entre les quals destacarà el talent nacional. L'esdeveniment neix gràcies a una iniciativa per part de persones apassionades pel món del teatre i s'inspira en la Fira de Tàrrega, el mercat internacional d'arts escèniques més important d'Espanya i un dels més rellevants d'Europa. Tant la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Mireia Codina, com la directora del festival, Manoli Perpiñan, han destacat aquest dijous la voluntat de creixement del projecte i l'oportunitat que suposarà per a les companyies nacionals per tal de donar-se a conèixer.

Precisament, Perpiñan ha volgut agrair la col·laboració del comú lauredià per impulsar el certamen i la predisposició de Juanma Casero per actuar com a director artístic. Per tot plegat, ha manifestat que la idea és que, amb el pas del temps, el festival es consolidi i es converteixi en un referent que ajudi a apropar més turistes al Principat. "Intentarem consolidar-nos fent un festival cada vegada millor, però sempre mantenint la identitat de teatre al carrer", ha afegit la directora.

Entrant al detall del programa, Casero ha apuntat que el festival s'iniciarà el divendres 14 d'octubre, a partir de les 19 hores, amb l'espectacle itinerant 'Producció FesTac', a càrrec de Rosa Mari Herrador. Posteriorment, a la façana del Centre cultural es representarà l'espectacle vertical 'La cinquena façana' de la mà de la companyia Non Project Vertical Dance, i més tard hi haurà un altre espectacle itinerant, en aquest cas de la companyia Visitants, que es titula 'Les maletes de terra'.

De cara a dissabte es continuaran representant les actuacions itinerants del dia anterior i també l'espectacle vertical, tot i que el programa afegeix la presentació de la proposta 'Una maleta de contes', a càrrec de Líquid Dansa i la Moixera a l'espai Sergi Mas; 'Les aparences enganyen', també de Líquid Dansa i que tindrà lloc a la plaça Laurèdia; 'Born to kiss', de la companyia Mar Gómez (plaça Major), i 'Bram', de Rosa Mari Herrador i Emma Riba (plaça Sant Roc). Finalment, de cara a diumenge està previst repetir novament algunes de les propostes de dissabte en els mateixos espais per a aquelles persones que no l'hagin pogut gaudir els dies anteriors.

Casero ha apuntat que caldrà celebrar aquesta primera edició per acabar de decidir que ha de ser el festival en el futur. A més, ha indicat que en aquest cas ha estat l'organització qui ha anat a buscar les companyies per participar en el certamen, tot i que la voluntat és que, en anys posteriors, el renom que hagi agafat el festival serveixi perquè siguin les mateixes companyies qui mostrin interès per participar-hi.