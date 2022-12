Les terres de Borda Nova, a un terreny a tocar

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella habilitarà un terreny a la carretera de la Comella, vora la Borda Nova, perquè s'hi puguin abocar les terres provinents del desmunt per a la construcció dels habitatges de la Borda Nova. Així ho ha manifestat la cònsol major, Conxita Marsol, que ha destacat que en aquest espai només aniran les terres d'aquesta obra i que, per tant, no serà per a ús d'altres treballs que es duguin a terme a la parròquia. En aquest sentit, la cònsol major ha incidit en el fet que quan els propietaris fan una obra ha d'indicar "on volen abocar les terres", és a dir, que en principi han de tenir ja una proposta en el moment de presentar el projecte constructiu.

Així, en aquest terreny a tocar de la Borda Nova es dipositaran les terres de les obres dels habitatges socials, fruit de la "col·laboració" entre el Govern i el comú i és previst que quan l'abocador del Maià obri, cap al mes de maig, aquests desmunts vagin al dipòsit encampadà.

Marsol ha incidit en la idea que el dipòsit prioritari ha de ser el del Maià, amb la qual cosa espera que els privats treballin amb la previsió de poder fer els desmunts per poder portar les terres a aquest dipòsit i que d'aquesta manera tampoc no calguin molts punts de transferència de les terres. En aquest sentit, ha subratllat que quan es vagin presentant projectes d'excavació demanaran "on es vol abocar les terres" i si hi ha una proposta per a un lloc on fer-ho "no hi haurà cap problema" i també s'espera que aquests treballs es planifiquin de tal manera que es puguin fer ja quan el Maià estigui obert, és a dir, a partir de la primavera. De totes maneres, ha incidit que el comú té "algun terreny" que es podria habilitar per "facilitar" la transferència de terres en cas que fos necessari.

Fonts del riu

Qüestionada per projectes que estan en marxa a la parròquia, Marsol ha destacat que els treballs per a la construcció de les fonts al riu a la plaça de la Rotonda segueixen "el ritme previst" i, per tant, podrien ser inaugurades cap als mesos de "març o abril" de l'any que ve sempre que no faci un hivern que impedeixi treballar al riu. En aquest sentit, ha afegit que aquesta tardor, el fet que no hi hagi hagut moltes pluges, ha facilitat que les obres hagin avançat al ritme previst i que per tant puguin estar acabades per Pasqua.

Quant a l'enderrocament de la plaça de Braus, ha subratllat que hagi servit per "canviar la visió de la parròquia" des de la carretera i ha incidit en la necessitat de potenciar aquesta entrada, per recentralitzar aquest accés. Ha recordat que ara el més "prioritari" és fer el vial de tres carrils a Doctor Vilanova per facilitar aquest accés. A l'espai que ha quedat alliberat per l'enderrocament de la plaça de Braus i la parcel·la que el comú té en propietat caldrà definir el projecte que hi pot anar, ha recordat la cònsol major, que ha manifestat que això s'haurà de definir ja en el proper mandat. De moment, l'espai pot servir com a aparcament i també es planteja fer un enjardinament per embellir la zona. La cònsol major defensa que la fisonomia de la parcel·la podria permetre fer una mena de plaça a sobre per al gaudi de visitants i residents i a sota places d'aparcament "que sempre és important tenir-les".

A l'últim, i qüestionada sobre la proposta per a la congelació dels sous als comuns, Marsol ha destacat que encara no ho han analitzat, però que li sembla "bé" la idea que es pugui parlar entre totes les corporacions comunals.