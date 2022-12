Els habitatges de la Borda Nova, a finals del 2025

Andorra la VellaEl projecte de pisos a preu assequible de la Borda Nova serà una realitat a finals del 2025. Ho ha anunciat el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, juntament amb els arquitectes encarregats de la iniciativa, Pau Iglesias i Jacint Gil, durant la presentació del futur edifici del carrer Terra Vella de la capital. D'aquesta manera, tal com ha exposat Filloy, s'estima que el termini d'edificació de la infraestructura sigui de 28 mesos, a comptar de la finalització dels treballs d'excavació, que es preveuen entre l'abril i el maig del 2023, i l'adjudicació de la construcció, la licitació de la qual sortirà aquest dimecres al BOPA i les empreses interessades podran presentar les ofertes fins al 27 de gener. Es calcula que el preu de l'edificació rondaria els catorze milions d'euros.

L'immoble disposarà de 44 pisos de lloguer de diferents dimensions i d'un total de 228 places d'aparcament soterrades distribuïdes en sis plantes, de les quals 55 es destinaran als inquilins dels pisos i la resta, 170, es posaran a disposició del comú d'Andorra la Vella, qui té previst llogar-les de manera mensual als veïns i treballadors per donar resposta a la manca d'estacionament de la zona de Terra Vella. Entrant al detall sobre la tipologia dels habitatges, han detallat que n'hi haurà quinze amb un dormitori de 55 metres quadrats, 23 amb dues habitacions de 70 metres quadrats, i sis de tres dormitoris de 85 metres quadrats. A més, tots disposaran de terrassa o balcó, una decisió que s'ha pres després de l'experiència viscuda arran de la pandèmia del coronavirus.

El titular d'Habitatge també ha volgut destacar que l'edifici tindrà "algunes singularitats" que l'integraran a l'entorn que l'envolta, com per exemple els acabats "amb colors de país" i la creació d'una plaça pública per donar valor afegit als veïns i donar resposta a les necessitats detectades com disposar d'un espai on poder fer vida de manera comunitària. D'altra banda, entre els aspectes destacats de la futura infraestructura, la coberta de l'edifici serà vegetal, amb la voluntat de "reconstruir la vall central de manera que, per exemple, des de la Comella o des d'una perspectiva aèria, es recuperi la imatge verda dels prats que hi havia abans, deixant de banda la foto grisa que es veu avui dia".

En aquest sentit, a la setena planta de l'immoble s'hi ubicarà un hort urbà per fomentar la interacció social i la cooperació entre els inquilins dels pisos, a banda de dotar d'aliments de quilòmetres zero als usuaris. "És un model que s'utilitza en altres països i funciona molt bé, motiu pel qual creiem que aporta un valor afegit a la infraestructura", ha dit. De la mateixa manera, i tal com han detallat els arquitectes del projecte, el nou edifici comptarà amb la certificació Passive House, esdevenint el primer habitatge plurifamiliar d'Andorra que se li atorga, i que suposa una reducció total, o gairebé, del consum energètic pel reaprofitament de l'energia amb la mateixa escalfor humana de les persones. A més, han expressat, que l'etiqueta Passive House també aporta un 'plus' de confortabilitat als pisos.

Quant a la modalitat d'adquisició dels pisos un cop estiguin construïts, Filloy ha posat de manifest que el model serà el lloguer i, tot i que encara s'ha d'acabar de definir amb el reglament, segurament les adjudicacions es faran a través d'un conveni administratiu amb l'Institut de l'Habitatge i la persona en qüestió. "Creiem que aquesta és la millor metodologia per garantir que la gent que accedeixi als immobles compleixi amb els requisits i, si la seva condició canvia i milloren la situació econòmica, ja no facin ús del servei", ha puntualitzat. Finalment, ha recordat que l'aposta del Govern amb la futura infraestructura a Terra Vella és impulsar un parc públic d'immobles que doni resposta a la problemàtica de l'habitatge al país, sobretot per a les famílies, concretament les monoparentals, qui considera que són les més afectades per la situació actual en matèria d'arrendament.

D'altra banda, qüestionat sobre el concurs per adquirir o arrendar habitatges sense ús a propietaris particulars amb la finalitat de destinar-los al mercat, el ministre ha recordat que el termini per presentar ofertes finalitza aquest dijous i ha avançat que tenen constància de l'entrada d'una sèrie de propostes, les quals es valoraran per part dels tècnics de l'executiu a partir del 15 de desembre i es rehabilitaran per, posteriorment, posar-los per llogar. En aquesta línia, també ha apuntat que si el concurs "no anés bé" i no arribessin habitatges, des de l'administració es podrien plantejar l'execució d'un segon edifici al terreny de la Borda Nova cedit pel comú d'Andorra la Vella.