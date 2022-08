Tret de sortida a la Festa Major d'Encamp a ritme del 'Cha cha cha'

EncampLa pluja i el vent no han esguerrat el tret de sortida de la Festa Major d'Encamp amb el ball de tarda de la mà de Join a la plaça dels Arínsols. Tot i la previsió de tempesta i algunes gotes que han anat caient al llarg de la tarda, una trentena de ciutadans s'han aplegat al centre de la població per moure l'esquelet i gaudir de cançons típiques de celebració com el 'Cha cha cha del tren', 'Me gustas mucho' o el 'Bacalao' de Julio Iglesias. La festa continua amb l'actuació musical per part del grup Old School, i ja cap a la nit, serà el torn dels joves amb la Festa Flaix amb Miquel González i Hector Ortega com a protagonistes, seguida de la discomòbil amb l'habitual de les festes de la parròquia DJ Moncho.

Diumenge es du a terme el popular concurs de pesca dels Cortals i els tradicionals tallers i activitats infantils amb inflables i jocs aquàtics. A la tarda es farà el repic de campanes i s'iniciarà el ball de tarda amb Kool Age, seguit de la cercavila pel poble amb la batucada Sound de Secà. La gresca continua al vespre amb el sopar del jovent, el grup de versions Aguateques i la discomòbil a càrrec de DJ Moncho i Mireia DG.

Dilluns se celebrarà el tradicional Rally Sorpresa 'Spartan SorpRace' arreu de la parròquia i la festa de l'escuma a l'estil Holi. Al vespre també hi haurà l'actuació musical del DJ Animal Show i la festa la clourà DJ Moncho. Finalment, dimarts es durà a terme la tradicional missa de Sant Roc i el reconeixement als padrins de la parròquia i es tancarà la celebració amb un castell de focs artificials.