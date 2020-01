Fàbrega demana a Espanya que solucioni la col·laboració sanitària entre l’Alt Urgell i Andorra

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, s'ha adreçat al nou ministre de Sanitat, Consum i Benestar Social del govern d'Espanya, Salvador Illa, a través d'una carta en la qual demana reprendre les negociacions per tal d'ampliar la col·laboració entre la Fundació Sant Hospital (FSH) i l' hospital de Meritxell. En l'escrit explica que totes les patologies que no es poden assumir a la FSH o en totes aquelles especialitats mèdiques en les quals no es disposa de consultors, els pacients s'han de derivar a Lleida o Barcelona, tenint a poc més de 20 km de distància l'hospital de Meritxell, que està capacitat per donar cobertura en molts d'aquests casos. "Els pacients estarien igual de ben atesos que a Lleida o Barcelona, però a molta menys distància de la seva llar, amb els avantatges evidents per ells i, sobretot, pels seus familiars", indica Fàbrega en la carta.

També exposa que tant l'ajuntament de la Seu d'Urgell, com el Govern d'Andorra i la Generalitat, han mostrat la predisposició per arribar a un acord, i remarca que "la qüestió està encallada a la taula del govern espanyol". A més, l'alcalde urgellenc indica que ni la figura d' Àngel Ros, ambaixador espanyol a Andorra, qui es mostra favorable a assolir l'acord, ha estat suficient per avançar en l'assumpte.

La carta finalitza amb la demanda de poder abordar la qüestió "de manera immediata" i no allargar més "una solució senzilla d'un greu problema". Finalment, Fàbrega es mostra obert a qualsevol negociació per tal d'avançar en un tema que considera "cabdal per l' assistència sanitària i l'equitat territorial".