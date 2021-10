Unes 200 persones es concentren contra el tancament del consolat de Portugal

Andorra la VellaFa 10 anys, el 18 d'octubre de 2011, va ser notícia...

Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts al vespre davant de l'Ambaixada de Portugal, al carrer Prat de la Creu d'Andorrra la Vella, per protestar contra el tancament de la representació diplomàtica a Andorra. La presidenta de l'Associació de Residents Portuguesos al Principat d'Andorra - Casa de Portugal (ARPA), Cristina Fernández, ha llegit un manifest en el qual ha exposat els inconvenients que representa per a la comunitat portuguesa no disposar ni tan sols d'un lloc consular on poder fer els tràmits administratius.Text: Unes 200 persones s'han aplegat davant de l'Amabaixada de Portugal a Andorra per protestar pel tancament de la representació diplomàtica al país. La concentració ha durat poc més de tres quarts d'hora i s'ha desenvolupat de forma pacífica. La presidenta de l'ARPA-Casa de Portugal, Cristina Fernández, ha llegit un manifest en el qual s'han posat de rellevància de nou els inconvenients que suposaria per la comunitat portuguesa que tanqués el consolat.

De fet, el conseller de la comunitat portuguesa, José Manuel Da Silva ha reiterat que si s'ha de mantenir alguna estructura que aquesta sigui la del consolat, ja que així s'evitaria que els més de 13.000 residents portuguesos al Principat s'haguessin de desplaçar a Barcelona o Tolosa per fer els tràmits administratius.

A la concentració, convocada per la Plataforma Contra el Tancament del Consolat, integrada per tots les associacions de residents portuguesos, també hi ha assistit el diputat del PS, Paulo Pisco, que aquest dimarts ha estat present a Andorra donant suport al col·lectiu de residents i reunint-se amb les autoritats andorranes.

La Plataforma ja ha recollit unes 300 sigantures i el grup de Facebook porta agregats més de 850 persones.