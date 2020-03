Andorra recaptarà uns dos milions d'euros l'any per la venda de loteria espanyola

Després d'anys de negociació, la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (Selae) espanyola i el Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) signaran en les pròximes setmanes un conveni que permetrà al Principat recaptar un 9,5% del total de les vendes de la Selae a Andorra, el que es tradueix en un ingrés aproximat de dos milions d'euros. Tot i això, segons ha reconegut aquest dimecres el portaveu del Govern, Eric Jover, "amb l'entrada en vigor del conveni el que farem és anar computant els volums associats a aquestes vendes i, del que es computi durant el 2020, s'efectuarà la preceptiva liquidació durant el 2021".

Jover ha recordat que aquest acord dona compliment a una obligació que estava fixada a la Llei del joc del 2014, on es deixava palès que l'administració andorrana "s'emplaçava a assolir els convenis corresponents amb aquelles administracions que desenvolupessin o comercialitzessin productes de joc a l'Estat andorrà". En aquest sentit, el ministre portaveu ha reconegut que s'ha tractat d'una negociació llarga on s'ha hagut de modificar una de les disposicions addicionals a la llei del pressupost del 2020 per tal de dotar-la amb "més seguretat jurídica" i fer possible així el desencallament de les negociacions i la futura signatura del conveni.

El text permetrà fixar aquells elements de coordinació entre les dues administracions, les condicions de comercialització dels productes de loteries espanyoles a Andorra i també es farà un seguiment de quines són les condicions financeres associades a aquesta mateixa comercialització. Un cop l'anunci sigui oficial, també es permetrà obtenir "dades més fiables que ens permetran calcular amb molta més precisió quin haurà de ser l'import" exacte que percebrà el país. Aquest canvi ajudarà, segons l'executiu, a revertir aquests ingressos cap a la ciutadania, un fet que fins ara era inexistent.