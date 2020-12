Andorra vol que es reconegui el seu sistema agro-pastoral com a patrimoni agrícola mundial

El Govern ha aprovat els treballs inicials per preparar i promoure la candidatura d’Andorra a la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació) per al reconeixement del sistema agro-pastoral d’Andorra com a Sistema Important del Patrimoni Agrícola Mundial (Sipam). El fet de definir un territori (pastures, prats de dall i altres tipus de cultius), i proposar-lo com a territori Sipam permetria a Andorra obtenir un segell de qualitat per conservar el sistema agro-pastoral alhora que es confeccionaria una visió estratègica per tal de potenciar-lo. A més, l’adhesió a aquesta iniciativa mundial de la FAO serviria per complementar els treballs per al reconeixement del país com a reserva de la bioesfera de la Unesco.

El grup de treball es reunirà regularment, un cop al mes, a partir del proper mes de gener, amb l’encàrrec de redactar la candidatura a efectes que aquesta pugui estar preparada en un termini de sis mesos.

Tal com informen des del Govern, l’obtenció d’aquest segell de qualitat va estretament lligat amb la tasca que està realitzant el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, juntament amb els comuns, per conservar el sistema agro-pastoral i dotar-lo d’un marc legislatiu i normatiu que reguli els règims de producció agrària afavorint les pràctiques ramaderes tradicionals de muntanya i la producció de productes transformats sota determinats sistemes i règims de qualitat controlada, tot correlacionant aquests productes amb una marca en la que es promou un concepte de 'producte natural de muntanya'.

A nivell mundial actualment s’han designat ja 62 Sipam, dels quals set a Europa. L’èxit del segell fa que actualment quinze propostes més estiguin en fase d’estudi pel comitè científic que s’encarrega d’avaluar-les una vegada han estat lliurades a la FAO.

Estudi sobre els prats de dall

D’altra banda, el Govern ha aprovat aquest dimecres el conveni de col·laboració del departament d’Agricultura, l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) i l’Institut Nacional de Recerca en Agricultura, Alimentació i el Medi Ambient (INRAe) de França. L’objectiu d’aquest acord –amb una durada de dos anys (2020 i 2021)– és dur a terme un estudi qualitatiu dels prats de dall i de les pastures comunals, incloent els treballs de recerca i prestacions de serveis d’anàlisi de les mostres d’herbes recollides arreu del territori. D’aquesta manera, es donarà continuïtat a un primer estudi –dut a terme el 2004 entre Agricultura, l’IEA, el Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA) i la Universitat de Lleida– sobre la qualitat i la diversitat de les pastures del país.