Aprendre de l'experiència innovadora dels països iberoamericans

Andorra té “ grans expectatives” de poder “aprendre moltíssim” de la resta de països que conformen l’ espai iberoamericà que són referents en temes d’innovació i tecnologia, tenint en compte que alguns, com Perú i Costa Rica, “són capdavanters en moltes propostes públiques des del punt de vista de la innovació”. Pot ser una “oportunitat de prendre bona nota de les bones pràctiques i sobretot de les decisions que estan adoptant i les estratègies que estan funcionant, que han de ser replicables a escala andorrana”. Així ho ha posat en relleu el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en el marc de la IV Reunió de ministres i altes autoritats iberoamericanes de Ciència, Tecnologia i Innovació que Andorra ha acollit aquest dimarts en el marc de la Cimera Iberoamericana. Durant la reunió s’ha d’acordar una proposta de resolució que ha de ser elevada als caps d'Estat i de Govern iberoamericans que es reuniran a Andorra l’any que ve i que contempla que un dels principals reptes dels països iberoamericans és “superar la bretxa digital”.

D’aquesta manera, Gallardo ha posat en relleu que aquesta bretxa s’ha de superar “no només entre els diferents països, on ja de per si en funció de l'estat de desenvolupament de cada un ja es pot trobar una diferència quant a recursos digitals que són a l'abast de la societat”, sinó també dins dels propis estats on “es pot donar una bretxa digital en funció de les polítiques públiques i de les inversions que es facin, i l'accés a la innovació, la ciència i tecnologia crea aquestes grans diferències”.

El ministre ha manifestat que en totes les ministerials s’ha intentat tenir en compte el paper de la ciència i la tecnologia, amb la qual cosa, la d'aquest dimarts, dedicada precisament a aquesta temàtica, “pren rellevància” sobretot “en la recerca d'unes polítiques públiques més sostenibles”.

En la ministerial s’han abordat també les conclusions a què es va arribar en la reunió que al mes de juny va estar dedicada a la crisi sanitària del coronavirus amb la intenció de veure “què ens ha servit i per descartar el que no ha servit” per combatre la pandèmia i els seus efectes.