Bartumeu acusa Jover d'amagar l'import de la quota per adherir-se a l'FMI

El president de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, ha expressat aquest dimarts el "profund malestar" de la formació després d'escoltar les paraules del ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, quan va anunciar l'inici dels tràmits perquè Andorra s'adhereixi al Fons Monetari Internacional (FMI) i va assegurar desconèixer la quota que el Principat hauria de pagar per tal de formar-ne part.

Segons Bartumeu, "això no s'ha vist enlloc", ja que ha afirmat que l'executiu és coneixedor de la xifra aproximada a la qual hauria de fer front, "tot i que el càlcul concret de la quota es fa durant el procés d'adhesió". Per tant, ha demanat a Jover que "faci el favor de no enganyar a l'opinió pública d'aquesta manera tan poca-solta". Segons ha especificat el líder progressista, l'exsecretària d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Clàudia Cornella, ja va elaborar un informe el 2017 on consta que la quota a pagar per part d'Andorra, havent valorat diversos estudis, seria de 2,5 cops més que la de San Marino i que, per tant, el Principat hauria d'abonar un import que rondaria els 150 milions d'euros. Així doncs, SDP intueix que el que busca el Govern amb aquesta aproximació a l'FMI és una "millor negociació amb la Unió Europea".

Aquest és el motiu principal pel qual els progressistes demanen que s'aturi el procediment, tal com ja ho van fer públicament el març del 2018. Demanen que hi hagi un debat previ a la sol·licitud, tot i que aquesta ja ha estat enviada, on es posin damunt de la taula tots els dossiers que custodia al Govern en referència a aquest tema. "Estem parlant d'una qüestió de gran transcendència per a la sobirania i economia andorrana i no podem admetre que això es faci d'aquesta manera subreptícia", ha afegit. A més, Bartumeu també aposta per informar "clarament" dels avantatges i els inconvenients que aquesta sol·licitud pot comportar.

Per als progressistes, aquesta adhesió no posaria fi al problema "que pretén resoldre el Govern, que és el de tenir un paraigua en el cas que hi hagi alguna crisi en una entitat financera", així com tampoc solucionaria la figura del prestador de darrera instància, és a dir, "un banc central que, en un moment donat, aporti liquiditat a una entitat financera que estigui en dificultats". Així doncs, Bartumeu opina que si se segueix aquest camí, el país s'endeutaria a l'hora de fer front a la quota i també ho faria al "suportar les conseqüències d'una eventual crisi financera".

La solució d'SDP demana acostar Andorra a l'Eurosistema a través d'una col·laboració amb el Banc Central d'alguns dels països que en formi part, especialment Espanya o França. Es tractaria, doncs, d'una "via positiva i coherent".