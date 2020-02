Costa i Naudi defensen a Nova York l'evolució del sistema educatiu públic andorrà

El president del grup parlamentari de Liberals d'Andorra, Ferran Costa, i el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromessos, Carles Naudi, han estat els representants d'Andorra a la reunió anual de la Unió Interparlamentària (Ipu), que té com a objectiu el foment de la pau i l'educació sostenible implementant una educació de qualitat, seguint les recomanacions de les ODS. Els andorrans han exposat l'evolució dels sistema educatiu públic del Principat, a la darrera dècada, a la reunió portada a terme aquest dimarts a la seu de les Nacions Unides a Nova York.

Els representants andorrans han pres part en el debat que portava el títol de 'La quarta revolució industrial. Cap a on ens han de portar els actuals sistemes educatius'. En aquest sentit, tant Costa com Naudi han fet un repàs de com ha evolucionat el sistema educatiu andorrà a la darrera dècada i com es treballa amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de cara a l'agenda 2030. Per aquest motiu, a la seva intervenció Costa ha explicat que "Andorra ha fet un canvi profund en l'última dècada en el seu sistema educatiu públic per potenciar la capacitat dels alumnes d'adaptar-se a un mercat laboral en constant evolució", en una cara al·lusió a l' ODS 4 que el Govern que encapçala Xavier Espot s'ha compromès a seguir.