Creixen els usuaris del bus mentre que Transport es planteja redistribuir les línies

El transport públic va tancar el mes de novembre amb la xifra total de 363.000 usuaris, un 10% més que durant el mateix període de l'any passat. Dades que per al ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, suposen un " creixement del servei del transport nacional" i que s'expliquen degut a l'increment de l'oferta de les línies, que ha fet també incrementar els usuaris. Amb tot, el ministre ha reconegur que encara hi ha "molta feina per fer" i, entre les línies d'actuació que s'han debatut aquest dilluns en la reunió de la comissió de seguiment de les línies de transport nacional regular, ha destacat l'opció de redistribuir el servei d'autobusos adaptant-lo a la demanda de les persones que en fan ús. Feina necessària per ajustar el servei "en base a les dades que tenim" després de veure que "hi ha una oferta molt gran i no estem arribant a les ràtios que ens havíem marcat".

Tal com reflecteixen les dades del ministeri, i com ha explicat el ministre Gallardo, les puntes de màxima demanda es concentren a primera hora del matí i a darrera del vespre, a més d'un altre pic a l'hora de dinar. En canvi, la resta d'hores del dia, i sobretot el cap de setmana, la utilització és baixa. En aquest sentit, Gallardo ha situat la modificació de les freqüències més enllà del primer quadrimestre del 2020, però sí que ha afirmat que "treballarem per reforçar les puntes". Segons el ministre, les dades obtingudes de l'ús del transport públic revelen que les persones usuàries en fan ús per desplaçar-se al seu lloc de feina de dilluns a divendres, mentre que el cap de setmana la demanda baixa, sobretot a les línies que donen servei a les parròquies baixes. Una disminució que a l'hivern no es nota a les parròquies altes, donat que s'utilitzen com a mitjà de transport cap a les pistes d'esquí. "No es tracta de tenir passejant autobusos sense usuaris", ha afegit Gallardo, "perquè així tampoc compliríem l'objectiu de pacificació i sostenibilitat del país".

Amb tot, la prioritat per a la comissió és reajustar els abonaments, especialment els que han incrementat el seu preu. Si bé Gallardo ha recordat que, de mitjana, el preu dels abonaments ha disminuït un 10%, hi ha alguns casos que han augmentat de cost, com el del Pas de la Casa, o d'altres que no s'han ajustat de manera realista en funció del quilometratge. La intenció del ministre és que la revisió del preu dels abonaments es vegi reflectida al pressupost del 2020, igual que alguna possible mesura per fomentar l'ús del transport públic entre els joves.

La reunió també ha servit per reflectir el retorn positiu de la ciutadania en el funcionament de les línies de transport, després de viure setmanes amb un gran volum de queixes. Reclamacions que ara són "puntuals" i que estan associades a "problemàtiques internes del país" o "aspectes mecànics", ha apuntat el ministre. Un retorn positiu que també es trasllada a la línia circular, després de canviar l'itinerari perquè unís la part alta d'Escaldes-Engordany amb el centre d'Andorra la Vella.

Pel que fa a altres aspectes pendents del transport públic, Gallardo ha mantingut que la nova aplicació MOU_T_B entrarà en funcionament durant el primer trimestre del 2020, així com les pantalles informatives de les marquesines de les parades d’autobús, després d’escollir el tipus de tecnologia que es farà servir, que necessàriament haurà de ser resistent a la climatologia del Principat i als possibles actes vandàlics que pugui patir.