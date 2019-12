Demòcrates confirma la baixa de Martí com a afiliat

Demòcrates ha confirmat aquest dilluns que van rebre, divendres passat, una carta firmada per Toni Martí, adreçada al seu president, Xavier Espot, en què expressava la seva voluntat donar-se de baixa com a afiliat al partit. A la vegada, manifestava la seva decisió de mantenir-se dins de la formació política com a simpatitzant. Aquesta petició es formalitzarà properament.

Segons marquen els estatuts, els simpatitzants de Demòcrates tenen veu i poden assistir a reunions, congressos i altres esdeveniments en el si de la formació. Però no tenen dret a vot ni a accedir a cap càrrec.

Des de Demòcrates manifesten respectar la decisió presa per Martí i confien que, com a simpatitzant, "aporti la seva experiència i bagatge per sumar al projecte de Demòcrates".