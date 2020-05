Tres ministres davant les comissios legislatives per donar explicacions sobre la crisi de la Covid-19

Després de la celebració de dues sessions per poder donar el vistiplau a les dues lleis òmnibus, l’activitat va tornant a poc a poc al Consell General després de l’aturada de l’activitat normal arran de la crisi de la Covid-19. De fet, aquesta setmana hi ha previstes dues compareixences de ministres a les respectives comissions legislatives i una sessió de Consell General de preguntes al Govern. La setmana que ve serà el torn del titular de Salut.

La primera en comparèixer davant els consellers generals serà la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, que aquest mateix dimarts informarà sobre les accions dutes a terme des del ministeri que ella encapçala en el marc de la crisi per la Covid-19 així com les mesures que es pensen prendre en el futur. Vilarrubla compareixerà aquest dimarts a partir de les deu al davant de la comissió legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports.

La segona compareixença d’un ministre aquesta setmana serà la del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, que donarà explicacions a la comissió legislativa d’Economia el divendres 15 a les deu del matí. Gallardo farà balanç de la situació econòmica de la Covid-19.

La compareixença de Vilarrubla i Gallardo arriba després de la polèmica que la setmana passada hi va haver sobre la del titular de Salut, Joan Martínez Benazet. Així, el Partit Socialdemòcrata destacava que la compareixença del ministre s’hauria d’haver produït abans de l’inici del cribratge massiu i al seu torn, el titular de Salut manifestava que no tenia cap problema per comparèixer però que “formalment” no havia rebut cap proposta per fer-ho. També afegia que proposaria a la comissió la seva compareixença. I, de fet, aquest mateix dilluns s'ha informat que la compareixença de Martínez Benazet serà dimarts que ve, 19 de maig, a les onze del matí.