Espanya anuncia la reobertura al turisme estranger a partir del juliol

Bateria d'anuncis del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després d'una setmana negra en la gestió de l'executiu arran del terratrèmol intern i la fractura amb la patronal pel pacte amb EH Bildu per la derogació "íntegra" de la reforma laboral del PP del 2012. Durant l'habitual compareixença de dissabte, Sánchez ha recordat, en primer lloc, que a partir de dilluns ja tots els els ciutadans de l'Estat podran retrobar-se amb amics i familiar, així com fer anar a les terrasses. En segon lloc, que a partir del 8 de juny tornarà la Lliga de futbol. En tercer lloc, que a partir de finals de juny ja serà possible el turisme intern entre molts territoris de l'Estat i que, a partir del mes de juliol, Espanya reobrirà les fronteres al turisme estranger, tot i que no ha concretat les dates. "Hi haurà temporada turística aquest estiu", ha proclamat "Animo els espanyols a planificar les vacances ja i a aprofitar les meravelles nacionals", ha dit, fent una crida a fer turisme intern aquest estiu. Per acabar, ha confirmat que l'ingrés mínim vital es començarà a cobrar al juny i afectarà 850.000 famílies. "El més difícil ja ha passat: estem veient la llum al final del túnel", ha dit, enviant un missatge d'optimisme.

L'anunci de Sánchez en relació al turisme va de la mà de les fases de la desescalada. Si no hi ha cap rebrot, està previst que a partir del 22 de juny la meitat de l'Estat torni a l'anomenada nova normalitat, mentre que Madrid i Barcelona no arribaran a aquesta fase fins almenys el 6 de juliol, quan superin la fase 3. El president espanyol ha assegurat que tot s'haurà de fer garantint les condicions de seguretat, i ha parlat d'un segell per als locals turístics espanyols. De fet, l'anunci va en paral·lel al calendari d'altres estats europeus.

No ha deixat clar, però, quan exactament s'aixecarà la restricció de 14 dies de quarantena per a tots els estrangers que vinguin a Espanya. Ara mateix només poden creuar les fronteres aèries o marítimes les persones amb nacionalitat espanyola o residència habitual –no segona residència– a l'Estat.

Dubtes sobre una pròxima pròrroga de l'estat d'alarma

Tot i l'horitzó d'obertura d'Espanya, Sánchez ha assenyalat que té la voluntat de tornar a demanar una pròrroga de l'estat d'alarma per garantir que no es pugui sortir de ciutats com Madrid fins al final de la desescalada. Ara bé, encara no ho ha confirmat i ho ha supeditat als indicadors epidemiològics, però sí que ha assenyalat que estan "estudiant una nova pròrroga" perquè és el seu "deure". I ha fet una crida de nou als partits a aixecar els vetos, sobretot al PP i forces de l'aliança progressista com ERC, i ha recordat que no estem davant de pactes de legislatura sinó d'un estat d'alarma davant d'una emergència sanitària. Sobre la polèmica interna pel pacte amb EH Bildu, ha insistit que els vots no estaven garantits i que calia pactar tant sí com no, i no ha volgut entrar a polemitzar amb Podem sense aclarir si l'acord queda en paper mullat. De fet, ha assegurat que té "la millor de les opinions del govern de coalició" i que "tothom està treballant a l'una". Al president de la CEOE, Antonio Garamendi, li ha tornat a llançar elogis, tal com va fer ahir divendres la ministra portaveu, i ha confiat que aviat es torni a reprendre el diàleg social.

Dol oficial de deu dies a partir de dimarts

En la línia amb el que ha anat reclamant la dreta espanyola, Sánchez ha detallat que dimarts el consell de ministres declararà un dol oficial de deu dies, "el més llarg de la història de la democràcia". Ho ha presentat com una demostració de "concòrdia i convivència", enfront de qui només traspua "odi i ira". Ha fet servir la mateixa justificació sobre les manifestacions de Vox en cotxe aquest dissabte en moltes ciutats de l'Estat. El president espanyol ha defensat que tothom és "lliure" de mobilitzar-se perquè es tracta d'un dret constitucional, però sí que ha fet una crida a respectar els criteris i les normes de sanitat per evitar el contagi. "Encara que clami en el desert, jo seguiré clamant a favor de la concòrdia i la convivència en lloc de l'odi i la ira", ha detallat.