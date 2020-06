França confirma que els andorrans i residents podran entrar al país a partir del dia 15

El cap de Govern, Xavier Espot, ha anunciat de manera oficial aquest dimarts que a partir del 15 de juny els andorrans i residents podran viatjar a territori francès i que al tornar no hauran de fer un període de quarantena. Espot ha manifestat que es tractava d’una “novetat significativa” que havia estat comunicada oficialment per les autoritats franceses, a les qual ha agraït “el tracte privilegiat” que atorguen a Andorra.

D’aquesta manera, a partir del dia 15 de juny els andorrans i residents podran viatjar a França i, d’aquesta manera, hi haurà reciprocitat respecte de la mesura que Andorra va aprovar i que permet que des de l’1 de juny accedeixin al Principat ciutadans del país veí del nord.

Pel que fa al costat espanyol, el cap de Govern ha manifestat que de moment ”no hi ha cap novetat” malgrat les converses siguin “ quotidianes” i ha destacat que encara s’està “a la fase” de les valoracions i del diàleg. Ha reconegut, però, que es tracta d’una decisió "que no és fàcil per a Espanya” tenint en compte les “mesures estrictes” que hi ha hagut al país pel que fa a la mobilitat entre els diferents territoris. “Incloure un país tercer no és una decisió neutra i s’està dirimint des de la discreció”, ha manifestat. Ara bé, ha volgut deixar clar que “hi ha bona predisposició de les autoritats espanyoles”, però també ha recordat que no és una decisió senzilla i que tampoc correspon només a Andorra.

Espot ha afegit que, si Andorra decideix a partir del dia 15 alinear-se als països Schengen, això suposarà que podran venir persones d’aquests estats que en formen part i que no hauran de complir la quarantena.