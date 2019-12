Gallardo: "Hem fet un pas endavant en la consolidació del projecte"

Liberals d'Andorra (L'A) fa una lectura positiva dels resultats de les eleccions del diumenge passat. Consideren que en comparació a fa quatre anys han passat "de sis a set consellers, d'estar a l'oposició a estar a la majoria" i a més a tenir una cònsol menor, Eva Choy. Així ho ha explicat el president del partit, Jordi Gallardo, que ha destacat, a més, que han fet "un pas endavant en la consolidació del projecte". L'única lectura negativa seria els resultats obtinguts a Escaldes-Engordany, on tant Gallardo com el secretari general, Gerard Estrella, han reconegut que els hagués agradat "fer millors resultats". Així ho han manifestat després de la reunió del comitè executiu celebrat aquest vespre.

Gallardo considera que a Escaldes-Engordany els resultats haguessin estat uns altres si haguessin anat en coalició amb Demòcrates, ja que allà on han anat de manera conjunta "ha funcionat molt bé". Creu que el que pot haver passat a Escaldes és que l'elector hagi optat per un vot útil o fins i tot un "vot de càstig" pel "desig" que s'hagués optat per la mateixa fórmula que a d'altres parròquies. De totes maneres, ha incidit en el fet que es va deixar la decisió en mans dels comitès parroquials i que en tot moments des de Liberals es va fer el màxim possible perquè la coalició fos possible.

El president dels liberals creu que el fet que ara governin en coalició tant a Encamp, Andorra la Vella i Ordino com a la Massana i al Govern no "dilueix" la marca del partit sinó al contrari, ja que ha incidit que tenen "més força a la majoria que a l'oposició" i també ha incidit que són més forts ara que fa "un any". En aquest sentit, ha subratllat que tenen "assegurada" la "continuïtat i la visibilitat" tot i que no ha negat que amb Demòcrates i Ciutadans Compromesos comparteixin un mateix "espai polític". No ha volgut aventurar-se, però, a predir què pot passar en el futur, és a dir, si acabaran convergint en una sola força. "El que hagi de passar passarà", ha manifestat, afegint que és "prematur" parlar d'això.

Estrella ha incidit que la voluntat en els comuns en els quals estan integrats és "treballar pel bé de la parròquia i del país". En aquest sentit, Gallardo ha manifestat que als comuns passarà com a Govern, que treballaran en un projecte comú.

A l'últim, i sobre l' abstenció, han destacat, com ho han fet des d'altres formacions, la coincidència de dos comicis en un mateix any i també han destacat que cal treballar per trobar fórmules que fomentin aquesta participació. Gallardo ha destacat que en la campanya de les generals van ser "clars" quant al fet que ara com ara no defensen el vot dels residents i que la doble nacionalitat és un tema "a estudiar" en funció de com acabi la negociació amb la Unió Europea. Quant a la rebaixa de la nacionalitat, també ha dit que seria una qüestió que es podria debatre.