Govern aprova, a partir d'aquest dimecres, l'obligació de dur mascareta en espais públics

Govern s'ha reunit aquest dimarts per decidir un seguit de mesures, com a conseqüència del “lleuger repunt de casos” que pateix el país des d'aquest inici de setmana. El portaveu de l'Executiu, Èric Jover, ha explicat en roda de premsa que “la situació sanitària és bona” i per això, “cal fer una crida a la calma”. Entre les mesures adoptades, Govern ha decidit obligar a dur mascareta en espais públics i incrementar les mesures relacionades en activitats de bars, restaurants i pubs, i en concentracions de més de 50 persones.

Govern ha aprovat aquest dimarts el decret que defineix les condicions per dur la mascareta: serà obligatori el seu ús a partir dels 10 anys d'edat, tot i que se'n recomana l'ús a partir dels 6, i encara que hi hagi garantida la distància de seguretat. Hi ha excepcions, per a persones que mèdicament puguin justificar-ho. En el cas de l'esport a l'aire lliure, no serà obligatori el seu ús si es pot garantir la distància de seguretat. Tampoc caldrà dins el cotxe, fora dels nuclis urbans o en activitats relacionades amb la restauració.

Com ja va explicar dilluns el cap de Govern, en les activitats amb més de 50 persones caldrà un permís certificat i el seu ús serà també obligatori. El transport públic tornarà a tenir una limitació del 50% del seu aforament. S'obligarà els propietaris de bars i restaurants a vetllar perquè les persones que són a la porta exterior del mateix compleixin els requisits establerts pel mateix Executiu.

Pel què fa a les sancions, Govern entén que la persona que incompleixi la normativa de l'ús obligatori de la mascareta en espais públics cometrà una falta lleu. “La voluntat és establir una sanció de 100 euros per al primer cop que es cometi una infracció”, i si aquesta és reiterada, la multa es podria disparar fins als 1.000 euros, segons ha dit Jover.