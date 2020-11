Govern prepara una guia del teletreball

El Govern preveu fer una guia basada en les recomanacions de l’Organització Internacional del Treball (OIT) per regular certs aspectes que el Codi de relacions laborals no deixi clar sobre el teletreball. L’elaboració d’aquesta guia es proposarà en el marc del consell econòmic i social. Així ho ha avançat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, en la sessió de Consell General que s’ha celebrat aquest dijous i durant la qual des del grup parlamentari socialdemòcrata també ha avançat que presentarà una moció per proposar que l’entrada en vigor del Codi de procediment civil es prorrogui i que, per tant, no tingui lloc l’1 de gener de l’any que ve.



Durant la sessió també s’ha abordat la qüestió de l’aplicació per al rastreig de casos positius, que el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha manifestat que podria estar en funcionament la segona quinzena de novembre. Des del PS s’ha proposat, a més, que el Govern lideri la formació d’una estructura per reflexionar les accions després de la crisi sanitària i, a l’últim, el debat sobre les targetes de visita de l’assessor del Govern Antoni Garcia és el que ha generat un debat més encès entre el Govern i el PS. Així, Gallardo ha lamentat que havent “coses més importants” se centri el debat en aquestes targetes.