Prohibides les reunions familiars de més de cinc membres i límit de dues persones per taula als bars

El Govern, en un consell de ministres extraordinari celebrat aquest dilluns, ha aprovat un seguit de mesures per mirar de frenar la propagació del virus, en aquesta segona onada que ha té lloc a l’estiu. “No estem en una situació que ens faci pensar que posem en risc el nostre sistema sanitari, però ens hem d’anticipar, primer, per no col·lapsar el sistema de salut, i segon, per salvar el teixit productiu i els llocs de treball del país”, ha contextualitzat el cap de Govern, Xavier Espot, abans d’enumerar les mesures “que a alguns els semblaran injustes, però que han estat molt ponderades i raonades tècnica i sanitàriament”.



En les reunions de familiars i amics que siguin nuclis convinents, el nucli màxim de persones que es poden reunir és de 5 (a no ser que sigui superior, per nombre de fills). En comunions i batejos, reunions de 10 persones. En funerals, caldrà un protocol específic i no es permeten reunions a tanatoris, i un màxim 10 persones en els enterraments. “S’han d’evitar les interaccions socials, malgrat que puguin ser molt emotives”, ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.



En l’àmbit de la restauració, queda anul·lat el servei a les barres, i als bars, tant d’interior com en terrasses, amb un màxim de dues persones per taula, encara que el nucli familiar sigui superior. Les taules hauran d’estar separades amb les distàncies reglamentàries. No canvia cap horari de tancament, ni en bars i en restaurants. En restaurants, en canvi, el nombre màxim de persones per taula és de 5.



A l’hospital es limita el nombre de visites als pacients. La direcció del centre tindrà la potestat per establir el nombre de persones que puguin visitar. Als centres sociosanitaris s’anul·len les sortides amb pernoctació.



Pel que fa a les activitats amb infants i joves, l'executiu ha decidit que els parcs infantils romandran tancats. En els centres esportius, queden anul·lades les activitats dirigides i s’obliga a l’ús de mascareta.



El Govern recomana el teletreball si en un lloc no es pot garantir la distància de seguretat, i recorda als fumadors que no fumin a la via pública mentre caminen i que no fumin en grup.



Les mesures anunciades tenen una vigència inicial de quinze dies, que es podria prorrogar en funció de com evolucioni la taxa de contagis.