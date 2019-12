La ITV certificarà els vehicles que puguin accedir a Barcelona

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha destacat que serà la Inspecció Tècnica de Vehicles ( ITV) qui “acreditarà i facilitarà la informació de manera registral” sobre els vehicles andorrans, perquè aquests puguin circular per la zona de baixes emissions (ZBE) que s'implantarà l'any que ve a la ciutat de Barcelona. D’aquesta manera, no caldrà que els conductors andorrans facin el tràmit a través de la web que ha habilitat l’Àrea Metropolitana de Barcelona i així es permetrà que els andorrans puguin aconseguir aquesta acreditació d’una manera “àgil i còmoda”, tal com ha remarcat Gallardo.

El titular d’Economia ha destacat que s’han fet diverses gestions amb la Direcció General de Trànsit i amb l’ajuntament de Barcelona, i que fruit d'aquestes reunions s'han aconseguit facilitats per als vehicles amb plaques andorranes que vulguin viatjar a Barcelona. Així, “complint els requisits que l’ajuntament [de Barcelona] ha fixat, podran fer la gestió via la ITV andorrana”, ha manifestat Gallardo, que ha afegit que a mitjans del mes de gener es donaran detalls sobre com s’han de fer aquests tràmits. “És una bona notícia”, ha destacat Gallardo, afegint que des del consistori de la capital catalana se’ls ha informat també que a partir de l’1 de gener hi haurà una campanya informativa i que les sancions no s’aplicaran fins al mes d’abril, amb la qual cosa ha volgut llançar un missatge de “tranquil·litat” als conductors. Aquests mesos en què es dugui a terme aquesta acció informativa, ha afegit Gallardo, hauria de ser “suficient” per “posar en marxa el mecanisme” acordat i que sigui la ITV la que pugui certificar les característiques dels vehicles que podran circular en aquesta àrea.

Gallardo ha fet aquestes manifestacions en el marc del tradicional esmorzar que el Govern ofereix als mitjans de comunicació. En aquest marc, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha estat qüestionada sobre si a Andorra es podria plantejar una zona de baixes emissions com a Barcelona, a la qual cosa ha respost de manera negativa, afegint que al país la qualitat de l’ aire és bona i no es requeririen “mesures d’aquest tipus” i que en tot cas, la principal font de contaminació ambiental al país són les calefaccions i no els vehicles. En aquest sentit, ha incidit en la feina que s’ha fet per fomentar alternatives com la cogeneració i també s’ha referit a la inspecció de cubes de gasoil, una campanya que ha suposat que la gran majoria, “les tres quartes parts”, estiguin registrades i que aquest any no s’hagi registrat cap vessament.