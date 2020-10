Impulsar la innovació a la regió iberoamericana

Ministres i altes autoritats iberoamericanes de Ciència, Tecnologia i Innovació es reuniran de manera telemàtica el proper dimarts, 27 d’octubre, en el marc de les reunions preparatòries per a la XXVII Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern que Andorra acollirà el 22 d’abril de l’any vinent. La IV Reunió de Ministres i Altes Autoritats Iberoamericanes de Ciència, Tecnologia i Innovació servirà tant per avaluar els avenços dels acords presos en el marc de la Cimera Iberoamericana com per posar en comú les actuacions que s’estiguin impulsant per combatre la Covid-19 i els seus efectes en base a les conclusions de la reunió extraordinària d’alt nivell que Andorra va acollir, també de manera telemàtica, el proppassat mes de juny.

Es compartiran, també, experiències i bones pràctiques amb l’objectiu de potenciar tant la cooperació orientada al desenvolupament sostenible i la recuperació socioeconòmica, com la promoció de la ciència, la tecnologia i la innovació en l’espai iberoamericà. Un dels principals objectius és aprovar una Estratègia Iberoamericana d’Innovació amb la qual es vol contribuir al desenvolupament sostenible a Iberoamèrica. La visió de l’estratègia consisteix en convertir Iberoamèrica en una àrea de lideratge mundial del desenvolupament sostenible, orientant i aprofitant els instruments del coneixement i la innovació per fer realitat una transformació històrica. A la part final de la reunió s’aprovarà una declaració sectorial que pugui ser elevada a la reunió de caps d’Estat i de Govern de l’any vinent.

Cal recordar que la voluntat de la Secretaria Pro Tempore andorrana és impulsar la innovació a Iberoamèrica i posar-la al servei de l’assoliment dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS). En aquest sentit, el lema escollit per a la cimera és 'Innovació per al desenvolupament sostenible-Objectiu 2030. Iberoamèrica davant el repte del coronavirus'. Així, es concep la innovació com a palanca de transformació i acceleradora del desenvolupament sostenible.

En el context mundial actual, la pandèmia derivada del coronavirus evidencia encara més la importància del coneixement i la innovació com a instruments per prevenir, combatre i fer front als efectes de fenòmens com les crisis sanitàries, el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat o els desastres naturals.

De fet, la crisi ha posat de manifest la vulnerabilitat de les societats i la necessitat d’avançar vers al desenvolupament sostenible tenint en compte l’Agenda 2030 i mantenint el compromís que ningú quedi enrere. I és en aquest context on l’intercanvi d’experiències entre els països, institucions i organismes internacionals pren encara més rellevància.

Aquests reptes seran, precisament, els que debatran els representants dels 22 estats membres de la Conferència Iberoamericana durant la reunió que Andorra presidirà, de nou de manera telemàtica, i que també ha de servir per enfortir les aliances estratègiques i la cooperació entre estats en matèria de ciència, tecnologia i innovació, amb el propòsit d’avançar en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.