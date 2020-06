Majoral: "Només que caiguin un 20% els ingressos del comú, pujarem el deute prop del seu límit legal"

Josep Majoral té clar que cal reforçar les partides socials per revitalitzar la parròquia i fer front a la crisi econòmica, un cop superada la sanitària. El cònsol major de Sant Julià de Lòria recorda tot un seguit de mesures que la corporació ha posat en marxa per aturar el cop i referma la professionalització que es vol donar a Naturlandia gràcies a l'entrada d'un nou equip de direcció. La corporació té una situació financera delicada que, si es pateix una davallada en els ingressos del 20%, s'arribaria gairbé al límit d'endeutament.

Com ha estat estrenar-se com a cònsol major amb la crisi del coronavirus?

L’estrena com a cònsol és quelcom excepcional. Poder arribar a aquest càrrec i poder començar a implementar els projectes que portàvem al programa electoral serà un record de per vida. Després vam entrar en aquesta crisi del coronavirus i aquí és on hi ha una part de decepció perquè teníem els projectes tots encaminats. Teníem molt clar el full de ruta. S’havia començat a treballar en tots els grans projectes i, de cop i volta, t’arriba aquesta crisi, sanitària i ara econòmica, i és aquí on dius: a veure com ho farem per poder continuar complint amb aquell compromís que vam agafar amb el nostre electorat. Veurem si al final els projectes poden ser una realitat o no en funció dels efectes de la crisi econòmica que arribi.

Quina ha estat la principal preocupació del comú durant aquest temps?

La principal preocupació ha estat i continua sent la mateixa: tot el que té a veure amb el tema social. Hem superat la crisi sanitària però ara entrem en la segona fase; gent que s'ha quedat sense feina, gent que està en un ERTO, gent que no sé si tornaran a poder obrir la seva empresa i, si l'obren, no sé si aguantaran el cop financer. Sempre hem dit que el comú no deixarà ningú a terra, però aquesta és la preocupació més gran que tenim avui a la corporació. La corporació, en funció dels ingressos que percebi, també pot arribar a patir i, per tant, la prioritat és no deixar a ningú a terra, però amb molta prudència perquè avui en dia encara no sabem l'impacte econòmic a les arques comunals.

Ara que ja es va tornant a la normalitat, com veu el futur immediat? És optimista?

Soc més optimista perquè tot i que hi ha un punt de preocupació em genera optimisme quan passeges pel poble i veus els espais públics, i les terrasses concretament, de gom a gom. Això vol dir que la gent és de sortir, que tenen ganes de tornar a engegar la roda econòmica de la parròquia i, per tant, costarà més o menys, però se m'ha generat la il·lusió que tot es torna a engegar. No podem oblidar que ahir estàvem tancats per un problema sanitari i, per tant, prudència amb el tema dels rebrots que hi puguin haver.

Què tenen pensat fer per reactivar la parròquia? Hi ha plans específics per ajudar als empresaris?

S'han anat prenent diverses mesures. La veritat és que sí que hauríem de tenir un resum de què s'ha fet i del que s'ha de fer per tenir-ho clar, però jo penso que s'ha fet molta cosa. S'ha suprimit el cobrament de l'escola bressol, no s'ha fet cap ERTO a les societats per no generar aquests problemes familiars i econòmics, s'han ajornat les taxes i els impostos per cobrar-los més endavant i s'ha ofert la possibilitat de fraccionar. Ara estem estudiant si es pot o no fer una rebaixa amb el tema impositiu. També s'ha fet l'ampliació de les terrasses de manera gratuïta. En l'àmbit de conciliació familiar, el comú s'ha posat ja al mes de juny amb jornada intensiva de manera excepcional perquè la gent pugui conciliar la vida familiar amb els moments que s'estan vivint. S'estan estudiant també uns casals d'estiu adaptats a les necessitats del moment. Per tant, s'està pensant molt en aquesta reactivació, però també amb aquella part més social i familiar del dia a dia. Tot el que es fa és pensant en aquests dos sentits, l'econòmic però també el social.

Durant l'aprovació del pressupost ja van explicar que estaria subjecte a modificacions. Quines són aquelles partides que s'haurien d'augmentar?

Després de l'aprovació del pressupost ja es va fer una reunió de treball. Es va treballar amb un criteri molt clar que és el de la prudència, ja que no sabem quin impacte real hi haurà, però abans no arribi, estiguem preparats. El que vam fer és que totes les inversions que estaven previstes es van prioritzar. La setmana que ve ja sortirà al BOPA la licitació del dipòsit d'aigua a Nagol. Aquelles prioritats que portaven el número u s'han engegat pràcticament totes i les altres estan una mica en 'stand-by' a l'espera del que pugui passar amb el tema social i amb el que pugui requerir la ciutadania d'ajudes socials. Paral·lelament, un gest important que va fer el comú va ser modificar l'ordinació perquè el fons de cohesió social es pugui, de manera immediata, incrementar amb l'import necessari. Aquella reunió va ser molt important per posar els comptadors a zero i per agafar consciència del que pot venir. Amb resum, intentar sensibilitzar als consellers i caps de departament amb aquest criteri tan necessari avui d'estalvi i de prudència.

Tenen pensat reduir-se el sou tal com ha demanat el Govern? En quina quantitat?

El que està clar que és que la corporació es mourà amb el sentit comú. Hi ha una reunió de cònsols prevista pel 14 de juny on la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, vol tractar aquest tema. Crec que hauria d'haver-hi una decisió unànime, evidentment tenint en compte quan cobra cadascun, però crec que s'hauria de mirar de fer de manera conjunta i, quan dic que la corporació es mourà pel sentit comú, és que el gest s'haurà de fer. No sé si serà del 5, del 25 o del 35%, però el gest s'haurà de fer sens dubte.

Podran contribuir finalment al fons solidari del Govern? Amb quina quantitat ho faran?

Nosaltres aquí no ens hem mogut ni un mil·límetre i no ho hem fet perquè la posició que adopta el comú de Sant Julià crec què és molt coherent i de responsabilitat. Ho resumiré molt fàcil, el comú de Sant Julià pot donar allò que li sobra però no allò que necessita, per tant, amb això vull dir que el comú té la situació financera que té. Només que caiguin un 20% els ingressos de la corporació, pujarem el deute prop del seu límit legal. Abans d'agafar un compromís amb el Govern hem de tenir molt clar que el compromís que assolim el podem complir. Jo sempre he dit el mateix, quan avanci el pressupost, i el comú pugui valorar l'impacte que està tenint la crisi econòmica, és quan podrem dir: aquesta és la xifra i aquí tens la transferència.

Quants diners s’han recaptat de moment al compte bancari que es va obrir?

Fins a la setmana passada estàvem prop dels 9.000 euros.

Veient les esquerdes a la carretera d’Aixirivall, pensen rehabilitar aquells trams més afectats?

El comú, a través dels seus departaments corresponents, cada vegada que hi ha una problemàtica, de la menys greu a la més greu, es comunica o s'actua, sempre amb el criteri de la seguretat. Per tant, hi ha altres punts a la parròquia que estan amb possibles problemes i el que està fent el comú és un minipla d'actuació sobre totes aquestes accions. El comú ja té aquest pla més o menys desenvolupat i ja s'està executant per anar posant ordre a totes aquestes problemàtiques.

Hi ha molts trams afectats que necessiten ser rehabilitats?

Si parlem de murs caiguts en camins comunals, crec que aquest any, amb els edictes que es van aprovar, vam reparar gairebé tots. Crec que ens queda un que no el farem ara immediatament. La competència del manteniment de les carreteres secundàries i generals és del Govern, el que fa el comú és posar en antecedent al departament corresponent, què és el COEX, i a partir d'aquí, quan ells ho creuen convenient i poden, és quan fan les actuacions.

Es continuarà mantenint l'aportació d'un milió d'euros a Naturlandia?

Aquí s’ha generat un malentès. Al pressupost comunal tenim reservats un milió d’euros. No té perquè transferir-se amb la seva totalitat, però sí que estan dipositats dins d’una gran partida. Dins de la partida hi ha un milió que està reservat per a Naturlandia si fa falta, hi ha una part important de diners que també es transfereixen cap a la societat Sasectur, què és la del Centre esportiu. També hi ha una part important de diners per a l’escola bressol i, dins d’aquest global, hi ha una part de diners reservats per si fan falta a Naturlandia. L’anterior execució pressupostària, que no era nostra, crec recordar que el que es va acabant transferint cap al parc van ser 700.000 euros. El milió és el que tenim reservat i el que acabarem transferint variarà en funció de com evolucioni l’any.

Està garantit fins al moment la continuïtat de tota la plantilla?

Avui dia els canvis que havíem de fer com a consell d'administració ja els hem fet, que són el canvi de direcció i la cessió dels serveis que prestava Mireia Anglada quant a cap de cuina. A qui li correspon a partir d'ara valorar l'equip que necessita perquè Naturlandia funcioni és al nou director, Xabier Ajona. Ell ja ha començat a fer unes entrevistes personals amb cadascuna de les persones que treballa a la societat, i espero que aviat em porti el seu pla de personal amb què li falta i què li sobra. En tot cas, vull despolititzar la gestió del parc. Per tant, si el meu objectiu és aquest, jo crec que no em correspon a mi valorar qui sobra o qui falta.

Pot aprofundir en el canvi que es vol impulsar al parc amb la nova direcció?

A la pràctica això implica deixar treballar als professionals. Ajona és una persona amb una gran trajectòria professional i, per tant, la incidència que podia o no tenir el consell d'administració sobre la gestió pròpia del parc crec que correspon al director. Pel que fa a la gestió del personal, sempre es parla d'amiguismes, que és un espai d'endollats, doncs tot això s'ha acabat. En el moment que passes a professionalitzar la gestió, qui gestiona és qui l'ha de fer.

Quan obrirà finalment?

L’obertura global del parc, més enllà del que pugui passar amb la crisi, està prevista per l’1 juliol i ens estem plantejant si la restauració la podríem anticipar una mica, aproximadament pel 20 de juny. Abans d’aquesta data no podria ser.

Com s'han adaptat a les noves necessitats pel que fa a la higiene?

Des de la societat s’ha treballat durant tot el confinament en un pla de reobertura. Aquest pla contempla tot allò que, més o menys i per sentit comú, s’ha de fer. És a dir, les cues amb una distància de seguretat, la presa de temperatura dels clients quan arriben, la desinfecció de les mans i portar guants i mascaretes... Una mica tot allò que ha anat sonant fins ara a tot arreu. És possible que cap a l’1 de juliol algunes de les mesures que s’han pres ja no tinguin sentit, però val més pecar per massa que per poc.

S'ha fet alguna formació als treballadors?

S'ha fet alguna formació de manera interna. Em consta també que hi va haver una formació amb l'empresa que porta tot el tema de prevenció i, en principi, la intenció és obrir l'1 de juliol amb tota seguretat, tant en l'àmbit de formació amb el personal com en l'àmbit dels estris necessaris.

Què li sembla la proposta de Despera Laurèdia de reconvertir el parc d'animals en un centre de recuperació de fauna pirinenca?

Opino que donar una proposta així de manera superficial és molt fàcil, però en tot cas aquí no han presentat un projecte, uns estudis o una viabilitat de la proposta. Jo crec que si fas una proposta, l'has de fer amb un argument que la sustenti. D'aquesta proposta jo també vaig parlar-ne durant la campanya electoral, però ho dic ben alt, no la tinc estudiada per dir: serà un centre de recuperació de fauna. Deixem que el director treballi i proposi i quan ho faci, amb un pla financer al darrere, siguem capaços de valorar els pros i els contres de les propostes. Fins que no arribi una proposta amb uns arguments que es puguin valorar si sí o si no, per mi més que una proposta és demagògia.