Els banders s'equipararan a la resta de cossos especials

El Govern ha aprovat un projecte de llei per a la modificació de la llei del Cos de Banders que permetrà reforçar la seva identitat, estructura i funcionament per equiparar-la a la resta de cossos especials, millorar la prevenció i control en relació amb els gossos potencialment perillosos, simplificar i agilitzar els procediments sancionadors en matèria de caça, pesca i gossos perillosos i optimitzar els recursos i reorganitzar els departaments. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha assenyalat que els banders són un cos que ja s'ha anat renovant i professionalitzant i, malgrat que "és un cos petit, se li ha de donar la importància que es mereix". Per tant, ara estaran també adscrits al ministeri.

Pel que fa al control de gossos potencialment perillosos, els banders només tenien competència fins ara per actuar sobre el terreny. Amb aquesta modificació, es garantirà que tinguin una competència completa, des del moment de control fins a la resolució de l'expedient, amb la finalitat de ser més efectius i descarregar de feina al departament d'Agricultura. En aquest sentit, el director del Cos de Banders, Ferran Teixidó, ha explicat que la modificació ha estat consensuada amb la totalitat dels agents.

Així mateix, el fet de poder agilitzar i simplificar tots els processos sancionadors permetrà que hi hagi una rebaixa del 40% en les sancions si el pagament es fa durant els primers deu dies hàbils. Si l'abonament per part dels interessats no es fa efectiu en aquest termini, el procés sancionador continuaria sent el mateix que fins ara, havent de fer front al pagament de la sanció més el 20% d'aquest mateix import. La decisió de simplificar aquests processos s'ha pres després de constatar que entre el 2016 i el 2020, el 90% de les sancions imposades es podrien haver resolt per aquest procediment simplificat.

Teixidó també ha destacat que s'han adaptat els requisits per aspirar a una plaça per accedir al cos. Aquesta adaptació seguirà les mateixes normes que la resta de cossos especials, i una de les novetats és l'eliminació del límit d'edat (35 anys) per accedir. A més, s'ha previst la creació d'un comitè mèdic que serà l'encarregat de fer la corresponent valoració d'un agent que no pugui exercir la seva activitat per raons mèdiques. Una de les altres modificacions que inclou el text és la regulació del port d'arma. En aquest sentit, s'estableixen condicions físiques i psíquiques que han de determinar si un agent està capacitat per dur arma en el moment que la seva feina ho requereix. Així mateix, també es podrà prohibir el seu ús.

Per últim, Calvó ha informat que està previst que els banders es traslladin de l'edifici administratiu del Govern a una ala del centre del COEX. Es tracta d'un lloc cèntric amb una superfície prop dels 400 metres quadrats. A més, quant al nombre d'agents, s'espera arribar fins als 21 un cop se supleixin diverses baixes per jubilació. En aquests moments, el Cos de Banders compta amb 15 agents.