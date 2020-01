Mortés: “Els objectius són dinamitzar la parròquia i trobar utilitat a l’hotel Casamanya i Casa Rossell”

Josep Àngel Mortés, reelegit com a cònsol major d’Ordino després de les eleccions comunals, es mostra satisfet per la confiança de la parròquia i assegura que el primer mandat ha servit per assentar les bases i que això permetrà engegar i dinamitzar la parròquia. Quin balanç fa d'aquests primers quatre anys al capdavant del comú i què és del que se sent més orgullós?

El balanç és positiu des del punt de vista que hem complert més del 90% del programa. El més important és que aquesta reelecció ha vingut donada per la bona feina feta. Com ja he dit en altres ocasions, em quedaria amb la signatura del contracte amb Saetde per la concessió d'Ordino Arcalís. Un cop signat, vaig pensar que si me n'anava cap a casa sense seguir, me n'anava content, perquè era un objectiu de parròquia en el qual tard o d'hora havíem de fer alguna cosa i no era gens fàcil.

Com encara aquesta nova legislatura amb els canvis que hi ha, tant en la majoria com en l'oposició?

Serà una legislatura de continuïtat. Al nou comú hi ha hagut canvis, ja que s'han incorporat noves sensibilitats polítiques, però finalment es tracta d'aconseguir complir el nostre programa i, a partir d'aquí, no hi ha d'haver cap problema. La major part del comú repeteix i entenem que hi haurà una continuïtat sense cap alteració i no hi ha d'haver cap problema amb l'oposició. Continuarem amb la línia d'aquests últims anys, i ja no és un tema nostre saber com es desenvoluparà tot. Posarem totes les eines a l'abast de la minoria per tal de ser transparents i al final això és una actitud de persones i s'hauria de demanar a ells com volen enfocar aquesta oposició.

Què diria que li va quedar per fer en el primer mandat i que ara amb la reelecció en té l'oportunitat?

Diverses coses. Per una banda trobar una utilitat a l'hotel Casamanya, que ja n'hem parlat durant aquests quatre anys i ha estat un dels temes més recurrents cada mes i gairebé en cada sessió de comú. En certa manera ja hi estem treballant, ho tenim encarrilat i hi pot haver diferents opcions. L'altre aspecte pendent és Casa Rossell, ja que és un dels elements que pot servir per dinamitzar la parròquia. S'han fet els estudis pertinents i ara es tracta de posar fil a l'agulla i poder culminar aquest projecte.

Quins són els principals objectius que volen assolir en aquesta legislatura?

Tot es basa en tres elements: hotel Casamanya, Casa Rossell i dinamitzar la parròquia. Aquests quatre anys hem assentat les bases, ja que la parròquia necessitava tot una sèrie d'elements que estiguessin ordenats, com el tema d'Arcalís o el fet que al juliol serem reserva de la biosfera. Un cop ja amb les bases assentades, l'objectiu principal és dinamitzar la parròquia i ara es tracta de posar el màxim d'eines possibles per tal de poder-ho fer. A la parròquia d'Ordino, com que no tenim comerç, no vivim d’això com en d’altres indrets. En canvi, el que sí que tenim és un entorn magnífic i això és el que hem de potenciar al màxim perquè sigui un referent en l'àmbit de turisme de muntanya. Per aquest motiu muntarem una taula de dinamització en la qual participaran els diferents actors: el comú i els altres actors econòmics com poden ser Secnoa, una representació dels agricultors i pagesos i el sector hoteler i del comerç. Amb aquesta taula creada, s'haurà de preparar un pla estratègic de dinamització i tirar endavant el projecte, que anirà enfocat al turisme. És molt senzill, els ingressos que tenim majoritàriament venen donats per la llei de transferències, però aquests d'alguna forma se'n van amb el funcionament de la parròquia. Per tant, tenim altres fonts d'ingressos, com és el turisme. Andorra l'hem de mirar des d'un punt de vista de país, totes les parròquies ens complementem i cadascuna ha d'anar apostant pel que té o pel que millor sap fer.

Ja s’ha començat a treballar amb la taula?

Hi ha hagut contactes amb els representants i ara es tracta de formalitzar-la. El primer retorn que hem tingut és positiu i pensem que és la millor forma perquè es basa en una participació ciutadana.

Creu que no s'havia fet prou per dinamitzar la parròquia fins ara?

Jo diria que tot el contrari. S'ha fet molt. Primer el que s'ha de fer és posar les bases i arreglar el que teníem, tal com vam fer. Ara, amb les bases, tota aquesta dinamització es podrà dur a terme.

Abans ha comentat que dos aspectes pendents ha estat trobar una utilitat a l'hotel Casamanya i Casa Rossell. Quines propostes hi ha sobre la taula, descarteu definitivament la idea de traslladar a l’hotel les dependències del comú?

Aquesta proposta continua estant sobre de la taula, el que passa és que sempre he defensat, que si mentre estem treballant aquesta idea, que està en una fase embrionària, surt qualsevol activitat que aporti un valor afegit a la parròquia, és evident que passarà per davant. Quant a les activitats que hi poden anar són molt diverses. Et diria que van des d’un hotel fins oficines. Per altra banda, Casa Rossell és un edifici del Govern i, per tant, treballem conjuntament de la seva mà per trobar-hi alguna activitat. S'ha fet un estudi d'usos i possibles utilitats i d'aquest n’han sortit una sèrie de propostes, algunes de les quals s'han anat treballant d'una forma més acurada. A partir d'aquí es tracta de trobar l'empresa, la societat o quina activitat... en definitiva, trobar la fórmula de tirar-ho endavant.

Per tant, podrien ser tant activitats privades com públiques?

Des del comú ens agradaria qualsevol activitat que aporti valor afegit. Vingui del privat o del públic, la proposta serà ben rebuda i si pot venir del privat, millor que millor.

Teniu alguna data límit per aquests projectes?

És impossible que d'aquí a un any a l’hotel Casamanya ja hi hagi activitat perquè necessita una inversió important, igual que a Casa Rossell. Però es tractaria que, com a mínim, en aquest primer any el projecte estigués clar i definit. Després, desenvolupar-lo pot comportar més anys. Jo ja estaria satisfet si en acabar el mandat, aquests elements estiguessin definits i en funcionament.

Passant del que queda per fer, al que ja s’ha fet. Després d'un any de la venda de part de les accions d’Ordino Arcalís a Saetde, com ho ha rebut la població?

Jo sempre dic que quan no es parla de les coses, vol dir que ha anat bé. Que hàgim pogut trobar aquesta sortida per Arcalís ha tornat a donar valor al patrimoni de la parròquia. Arcalís es va concebre en el seu moment per ser el motor econòmic i per diversos motius no ho ha estat. Ara podrà fer aquest rol. A més, estar sota el paraigua de Granvalira Resort ajuda moltíssim perquè jo diria que és la marca més important a nivell internacional d'Andorra. És molt més fàcil fer-ho d'aquesta forma, dins d'un entorn ja conegut internacionalment, i ara hem de saber-lo aprofitar.

Amb el 24% de les accions que encara són del comú, quina és la intenció, també vendre-les?

No hi ha cap interès a vendre les accions, al contrari. Crec que és important que el comú estigui dins d'aquest consell d'administració, on també hi ha el comú de Canillo i d’Encamp perquè anem tots amb el mateix objectiu.

Un dels altres punts per col·locar Ordino en el mapa és ser reconegut per la Unesco com a territori de la biosfera. Com està anat el procés i quan podria ser definitiu?

Ha estat un procés llarg i ara el que s'està fent des de la Unesco és valorar aquesta candidatura que, en principi, crec que no hi haurà cap problema. Hi ha un 99% de probabilitats que el resultat sigui positiu i que de cara a aquest estiu ja esdevinguem part d’aquest entorn de reserves de la biosfera en l'àmbit internacional.

Entenc que això generarà molt turisme...

L'objectiu és poder posicionar Ordino com a referent de turisme de muntanya i d'esport. Ho tenim tot ben encarrilat per anar cap aquí amb la solució que vam trobar per Arcalís i també si acabem formant part com a reserva de la biosfera.

Per acabar, durant la campanya s'ha criticat molt per part dels altres partits el fet que l'ACCO estigui desaprofitat. Creu que és així?

Aquest un dels problemes que hem tingut i no només en aquest mandat, si no de fa temps. L'ACCO és un edifici que es va concebre com a centre de congressos i és molt complicat que n'hi hagi en una parròquia com Ordino. A més, tenim l'exemple d'Andorra la Vella, el qual tampoc funciona del tot, ja que segurament hi ha hagut un canvi de maneres de fer i els congressos han baixat molt, ara fins i tot, es fan en els mateixos hotels. Ara bé, és cert que l'edifici el tenim i, per tant, li hem de donar activitat i ja ho estem fent. En aquests moments les propostes per donar-li utilitat que tenim són les quines ja fem des del comú d'Ordino. No és fàcil que una empresa privada el vulgui gestionar o hi vulgui ubicar alguna activitat, pel tipus de construcció del centre i també per la forma que està fet. Només per temes puntuals sí que hi ha algun privat o alguna associació que ens el lloguen, però es difícil trobar-li una activitat constant.