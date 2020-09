Ordino diu que la massificació a Tristaina "no és un problema important"

Després de les reclamacions a principis de setembre de l'Associació Protectora d'Animals, Plantes i Medi Ambient d'Andorra (Apapma), referents a la limitació als accessos a la natura per evitar aglomeracions, el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, ha declarat que, de moment, la corporació no s'ha plantejat aquesta idea pel que fa als llacs de Tristaina, malgrat que s'ha constatat que hi ha hagut molta gent a l'hora en aquest mateix espai. "Aquest estiu hi ha hagut una afluència de gent molt important, no només a Tristaina sinó a gran part del Pirineu", ha indicat. Tot i això, ha deixat la porta oberta a estudiar la proposta encara que, per al comú, "no hi ha una problemàtica molt important".

Així mateix, en referència al tancament de l'estiu, el cònsol major ha fet una valoració positiva, ja que "ningú pensava que tindríem tanta afluència de gent". Tant és així que el comú ha registrat al mateix telecabina de Tristaina l'arribada de 34.500 persones, una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, que va ser de 37.500 persones. A més, Ordino ha estat la parròquia amb un major índex d'ocupació des del punt de vista hoteler, la qual cosa ha resultat ser "una sorpresa agradable dins de la situació actual".

Pel que fa a la temporada d'hivern, Mortés ha reconegut que, ara per ara, "és una incògnita". En aquests moments, ha explicat, s'està treballant en tots els protocols necessaris "i això ens marcarà les pautes". Malgrat l'optimisme del cònsol, ha reconegut que anualment hi ha molts visitants que venen de la mà de turoperadors i, enguany, la seva arribada es veurà afectada. Per contra, s'apostarà pel turisme de proximitat, que també és el que aporta més beneficis al domini d'Ordino Arcalís.