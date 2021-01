Ordino no perdrà la inversió en la trail d'Ironman si no es fa aquest 2021

El comú d'Ordino recuperaria els 80.000 invertits per la Trail 100 Andorra-Pyrenees si aquest any 2021 no es pogués celebrar per la pandèmia o bé la cursa es faria un any més. En aquest sentit, el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, ha assegurat que en cas de no poder-se celebrar, els diners no es perdran, en resposta a la consellera de l'oposició de MovemOrdino, Sandra Tudó. Mortés ha explicat que des del comú tenen un conveni amb la societat pública Andorra Desenvolupament Inversió (ADI) on s'explica que la cursa es farà des del 2021 fins al 2024 a la parròquia.

Des del comú asseguren que ells no tenen cap conveni signat amb Ironman i que l'acord amb ADI especifica que en cas que no es pugui celebrar aquest 2021 per la pandèmia, "es posposarà i es farà un any més o bé ens retornaran els diners". Tot i així, el cònsol ha reconegut que la situació és complicada, però que durant els propers mesos es veurà com es pot desenvolupar. Per la seva banda, el conseller de X'Ordino, Enric Dolsa, ha tornat a recordar que és una llàstima que es deixés perdre l'Ultratrail. De fet, ha emfasitzat que era una cursa més econòmica perquè només costava 50.000 euros i "Ordino en sortia molt ben posicionat", ja que no s'havia de compartir ni amb el Govern ni amb altres comuns.

Durant la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous, Tudó també ha preguntat sobre el deute de 7 milions del Govern referent a les transferències del 2017 als comuns. Pel que fa a Ordino, l'import a regularitzar per part de l'executiu s'eleva a 779.000, que en aquests moments difícils "es podrien destinar a ajudar a la gent que ho està passant malament" i estar al costat de la ciutadania, ha destacat Tudó. Des de la majoria s'ha informat que en la reunió de cònsols celebrada aquest dimarts no es va arribar a un acord amb el ministre de Finances, Eric Jover, i "demanarem un informe a assessors jurídics" perquè ho analitzi i veure "quines accions prenem", ha dit Mortés. Les interpretacions varien en el criteri de si la repartició s'ha de fer segons el cobrat o segons el liquidat. "Portem 4 anys reclamant això", ha conclòs el cònsol major. Finalment, durant la sessió també s'han aprovat els acords de la Junta de Govern, la modificació de l'Ordinació de preus públics del 2021 i una ordinació de despesa plurianual.