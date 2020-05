El PS vol canvis legals per aturar "l'ofec" als autònoms

"No ens podem quedar aturats davant l'ofec" que estan patint els treballadors per compte propi. Aquest és l'argument que defensa el grup parlamentari socialdemòcrata i que l'ha portat a presentar una proposició de llei de modificació de la segona llei òmnibus per tal que els autònoms puguin rebre un suport que creuen que no han rebut fins ara. En aquest sentit, tal com posa en relleu el president del grup parlamentari, Pere López, la voluntat és que els treballadors per compte propi puguin veure revertida la "situació molt greu" en què es troben.

Entre d'altres qüestions, en la proposició de llei que han presentat des del PS es demana que la prestació per als autònoms que es deriva de la segona llei òmnibus tingui efectes retroactius i entri en vigor el 14 de març, quan moltes d'aquestes persones van haver d'aturar la seva activitat. També es proposa que aquesta ajuda sigui més elevada i que de la mateixa manera que el Govern garanteix el 60% del salari dels assalariats, amb els autònoms passi el mateix. Així, es proposa que per als que es troben en la base de cotització del 100% aquesta ajuda sigui de 1.283 euros i que aquest sigui l'import que percebin, també, els que es troben en bases de cotització superiors, del 125 i el 135%. "A data d'avui els autònoms no han rebut cap ajut directe de l'Estat", ha subratllat López, afegint que a aquesta situació cal afegir que des del 14 de març molts han tingut, a més, "ingressos zero".

Des del PS també volen que la prestació i la suspensió o la reducció de la cotització a la CASS siguin compatibles. Així, ha emfasitzat que la llei és clara en destacar que aquestes dues ajudes són "incompatibles". D'aquesta manera, ha manifestat que va ser "la voluntat del legislador" i que aquesta incompatibilitat no pot ser atribuïda a un "error o una omissió". El president del grup parlamentari socialdemòcrata ha recordat que des del PS ja es va demanar que fossin compatibles i ha conclòs que ara el Govern no pot pretendre esmenar aquesta qüestió amb un reglament ja que "legislativament" no seria possible.

Des del PS també es defensa que aquesta ajuda als autònoms s'estengui uns mesos més enllà de la represa de l'activitat i es demana també una carència dels préstecs professionals de quatre mesos, un termini que seria prorrogable per tres mesos més. En aquest sentit, López ha recordat que molts autònoms estan veient com a més de no tenir cap ingrés han de fer front als préstecs que van rebre, per exemple, per comprar un vehicle per a l'empresa. A l'últim, una altra de les modificacions que volen impulsar en la llei òmnibus és que quedi establert per llei la reducció de les quotes de FEDA i Andorra Telecom i que un cop aquests treballadors per compte propi tornin a l'activitat puguin gaudir d'un 50% de bonificació de la tarifa durant uns mesos.

"És impossible que puguin fer front a les despeses professionals i vitals, i demanem al Govern que rectifiqui una política errònia envers els autònoms", ha argumentat López, afegint que a més han presentat una pregunta urgent per a la sessió de Consell General de dijous per saber com creu el Govern que aquests autònoms han pogut mantenir-se sense cap ajut ni ingrés des de mitjans del mes de març i fins a l'actualitat. De manera paral·lela, han retirat dues preguntes que tenien a veure amb els autònoms i el Codi de relacions laborals. I també han presentat una demanda d'informació sobre els anomenats autònoms mixtos, és a dir, aquells que cotitzen a la base del 25% a la CASS i que al mateix temps són assalariats, per saber quantes demandes d'ajuda han tramitat i quantes han estat favorables o no.