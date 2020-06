El PS pregunta per l'estat de les converses amb Espanya i França per la reobertura de les fronteres

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha entrat aquest dimecres una pregunta parlamentària al Consell General "davant la greu preocupació" econòmica i social que ha representat i representa encara en aquests moments el tancament de la frontera amb Espanya i França pels andorrans i residents de tot el país.

A l'entendre de la formació, Andorra necessita la lliure circulació pels seus dos passos fronterers i l'entrada de turistes per tal que l'economia del país funcioni a ple rendiment, ja que si no és així "s'agreujarà" la situació econòmica i social del país. Així mateix, el PS assegura que per a molts residents del país "és molt important poder rebre o visitar familiars de fora de les nostres fronteres" o poder seguir fent gestions a l'exterior del Principat.

És per aquest motiu que des del grup parlamentari socialdemòcrata s'ha tramitat una pregunta oral per saber com avancen les converses amb els governs d'Espanya i França en relació amb el trànsit fronterer.

"Creiem que és important que es pugui parlar sobre l'obertura de les fronteres a la propera sessió de control al Consell General. Els membres del PS ens hem reunit de manera permanent amb els agents econòmics i socials d'Andorra com són els comerciants, els hotelers o els estudiants, i tots ens han traslladat el mateix neguit", ha explicat el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López.