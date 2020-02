El PS demana una compareixença de Jover per aclarir l'afer del casino

El Partit Socialdemòcrata (PS) demana una compareixença del ministre de Finances, Eric Jover, davant la comissió de Finances perquè doni les explicacions pertinents sobre la situació del casino. En aquest aspecte, el president del grup parlamentari, Pere López, ha indicat que les explicacions que ha donat tant el CRAJ com el Govern són "molt poc aclaridores" i, a més, s'hi sumen les declaracions "contundents" que va fer la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol , les quals "venien a dir que la qüestió de la passarel·la de la plaça del Poble no havia estat un problema". Lopéz ha afegit que sembla que la raó per la qual s'ha tombat el projecte ha estat una decisió urbanística, la qual és de competència comunal. "La cònsol major d'Andorra la Vella coneix molt el dossier perquè hi té grans implicacions urbanístiques i les seves declaracions no han estat en to conciliador", ha afirmat López.



Per aquest motiu, des del PS consideren que la contraposició entre les declaracions de la cònsol major i el ministre provoca que algú dels dos no digui "tota la veritat", ja que des del punt de vista socialdemòcrata, les paraules de Marsol mostren entre línies que "el Govern no està explicant la veritat".



En declaracions aquest dimecres, López també ha explicat el motiu pel qual demanen una compareixença del ministre i no formulen una pregunta oral de control al Govern. "S'ha vist que per determinades qüestions, el nou reglament de preguntes orals de control, no serveix per a la limitació de preguntes que té". En aquest sentit, des del partit creuen una qüestió com aquesta requereix una compareixença, en la qual es puguin formular totes les preguntes necessàries i rebre les explicacions pertinents. D'altra banda, López no ha volgut entrar en detalls sobre si és necessari que el director del CRAJ també comparegui o no, ja que això tan sols ho pot decidir el ministre.

Tecnologia de reconeixement facial

Per altra banda, el PS vol saber quina és la voluntat del Govern respecte a la implantació de les dues tecnologies de reconeixement de persones. "Hem formulat una sèrie de preguntes en relació amb les noves tecnologies com l''iris guard' i reconeixement facial. A través dels mitjans hem sabut que l'administració està estudiant aquestes noves tècniques i volem saber de quina de les dues parlem i obtenir els detalls del projecte", exposa aquest dimecres la consellera general socialdemòcrata, Judith Salazar, a través d'un comunicat.

Amb aquesta voluntat, Salazar demana al Govern, en primer lloc, quins són els equipaments, la maquinària i les instal·lacions que preveu introduir a Andorra per la Cimera Iberoamericana. A més, i amb l'objectiu d'aclarir quina és la intenció del Govern respecte de la implantació d'aquestes dues tecnologies, els socialdemòcrates també demanen quin és el detall del projecte, la durada, els terminis i els controls que es duran a terme.