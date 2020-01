El PS demana per la implantació de la història clínica compartida

La presidenta del Partit Socialdemòcrata (PS) i consellera general, Susanna Vela, ha entrat aquest dilluns al matí una pregunta al Govern per mirar d'aclarir la situació de la història clínica compartida, quan fa dos anys de l'entrada en vigor de la llei que li dona empara. "Ens agradaria saber en quina fase d'implantació està el programari que sustenta la història clínica compartida. Ens han arribat problemes o disfuncions en el seu funcionament, i per tant volem saber com ha estat implantada la llei, quina formació han rebut els professionals de la sanitat i si aquest programari s'ha pogut desenvolupar tenint en compte la compatibilitat dels programes informàtics que ja disposaven els professionals de la salut", ha explicat Vela.

Des del PS també volen conèixer com estan vivint els professionals aquesta reforma. "Demanem si s'han fet enquestes de satisfacció o si estan previstes per veure quins punts s'han de millorar en el cas que sigui necessari”, explica Vela. Per altra banda, el grup parlamentari socialdemòcrata també ha demanat quina ha estat la inversió feta fins ara en aquesta eina informàtica i en la seva adaptació, quins són els costos de manteniment i si aquesta aplicació informàtica garanteix l'autenticitat, fiabilitat, integritat i disponibilitat dels documents electrònics d'arxiu durant l'etapa de gestió dels documents.



Finalment, pel que fa a la planificació quan tots els laboratoris, centres de la imatge i facultatius sanitaris estiguin integrats al sistema de la història clínica compartida, des del PS demanen si la xarxa del país i el sistema estan preparats per absorbir tota aquesta demanda d'usuaris, quina és la planificació i previsió tecnològica al respecte.