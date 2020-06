El PS es planteja dur al Constitucional la demanda d'informació sobre BPA

El grup parlamentari socialdemòcrata no descarta que l’afer de la seva demanda d’informació sobre BPA acabi al Tribunal Constitucional ja que no són gaire optimistes que després d’haver fer cinc intents perquè aquesta documentació els sigui lliurada ara finalment es doni aquest pas i els la facin arribar.

Així, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i el conseller Joaquim Miró han comparegut al davant dels mitjans de comunicació per explicar tot el procés que han seguit, sense èxit, perquè els comptes de BPA corresponents al període 2014-2018 els siguin lliurats. Tal com ha detallat Miró, els fets es remunten al 5 de juliol de l’any passat, quan van fer una demanda per obtenir els balanços i els comptes de l’entitat. La resposta que se’ls va donar des de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) va ser que aquesta informació era de caràcter privat i que, per tant, no els podia ser lliurada.



El 15 d’octubre des del grup parlamentari socialdemòcrata es va fer una demanda d’empara a la Sindicatura per obtenir aquesta informació que va obtenir la mateixa resposta, el “caràcter secret i reservat” d’aquesta informació. Des del PS, però, es va continuar insistint i el 16 d’octubre es va fer una pregunta oral al Govern, a través de la qual els van informar que els comptes havien estat dipositats al registre de societats però que continuaven sent privats. Encara el 18 de febrer des grup de l'oposició parlamentària es continuava incidint en aquesta informació i l’11 de maig des del Govern se’ls responia “en els mateixos termes” que en les ocasions anteriors.



Per aquest motiu, la setmana passada el conseller socialdemòcrata va tornar a presentar una demanda d’empara a la Sindicatura per mirar de tenir aquest informació. “Les demandes són legítimes i es basen en la transparència” que hi hauria d’haver i més en casos com aquest, defensen des del PS, i per aquest motiu creuen que el cas acabarà al Constitucional.



“Em temo que la resposta serà negativa”, ha manifestat Miró, afegint que el pròxim pas que es plantegen és presentar un recurs d’empara a l'alt tribunal al·legant aquest dret a la informació que tenen. I López ha recordat que no només s'estan negant aquestes dades al PS sinó també al Tribunal de Comptes. Tampoc no entenen com és que aquests comptes han estat dipositats cinc anys després quan el termini per a totes les empreses és de sis mesos.