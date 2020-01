El PS reclama mesures per reduir els conductors sota els efectes d’alcohol i drogues

El conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, Roger Padreny, ha entrat una pregunta oral per saber quines mesures efectives pretén dur a terme el Govern per tal de reduir el nombre de persones que condueixen sota els efectes de l’alcohol i les drogues a les carreteres.



Des del PS destaquen que el balanç de detencions dels anys 2017, 2018 i 2019 mostra una tendència positiva del nombre de detencions de persones que conduïen sota els efectes de l’alcohol o les drogues, i lamenten que les campanyes per reduir-ne el consum no han suposat una millora dels resultats.

A més, des del partit també han recordat que les dades de les detencions del Cos de Policia evidencien quins són els perfils d’infractors que condueixen sota aquests efectes d’alcohol i drogues.

D’altra banda, el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha presentat una pregunta, perquè sigui, com l'anterior, resposta de manera oral en la sessió de Consell General del 16 de gener, sobre l’ abstenció registrada en les passades eleccions comunals. López qualifica com de “molt alarmant” l’abstencionisme en els passats comicis i demana a l’executiu quina valoració fa de les xifres i si no creu necessari que es creï una comissió entre la classe política i la ciutadania “per estudiar i avaluar la necessitat de realitzar canvis estructurals importants” en el sistema polític i democràtic.

A l’últim, el conseller socialdemòcrata Carles Sánchez demana al Govern sobre l’estat de redacció dels diferents reglaments que han de desplegar la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic.