Registrades 120 denúncies per pornografia infantil els dos darrers anys

Entre els anys 2019 i 2020 hi ha hagut un total de 120 denúncies relacionades amb delictes de pornografia infantil. Així ho ha posat en relleu el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, en el marc de la compareixença que ha fet conjuntament amb el ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, al davant de les comissions legislatives de Justícia, Interior i Afers Institucionals i Afers Socials i Igualtat per informar sobre els casos de violència de gènere, estupefaents i delictes tecnològics registrats aquest any. Rossell ha detallat que els delictes tecnològics han experimentat un increment seguint la tònica del que “passa arreu del món” i ha manifestat que l’equip, integrat per quatre persones, s’intentarà “incrementar amb més recursos” ja que “cada vegada tenen més feina”. A banda dels casos de pornografia infantil també cal destacar l’increment, repecte de l’any passat, dels delictes d’extorsió sexual que passen de 12 a 23.



Així, Rossell ha detallat que el tipus delictiu en l'àmbit tecnològic més detectat aquest any és la vulneració de la intimitat, amb 38 delictes (front els 16 de l’any passat) i per darrere hi hauria els 34 relacionats amb el ‘phishing’, és a dir, la captura de dades; en aquest apartat cal destacar que l’any passat se’n van detectar dos. En tercer lloc estarien els delictes d’extorsió sexual, que gairebé es dupliquen tal com s’ha esmentat i també s’han detectat 22 delictes de ‘ransomware’ (atacs als sistemes informàtics en què se xifren les dades) front els sis de l’any passat i també hi ha hagut 21 estafes (onze l’any passat). A l’últim, també creixen les usurpacions d’identitat, que passen de cinc l’any passat a deu aquest any.



Davant d'aquest increment, i davant les preguntes dels consellers generals com les del conseller socialdemòcrata Roger Padreny, el ministre ha reconegut que caldrà dotar aquest servei, que ara està integrat per una cap d’àrea i tres agents, de més personal.



Pel que fa a l'actuació davant els casos de pornografia infantil, la cap d’àrea, Anna López, ha destacat que Andorra rep alertes internacionals a través del National Center for Missing & Exploited Children que motiven les actuacions de la policia i quant a la conscienciació per combatre aquests delictes s’ha referit, a l’igual que el ministre, a la feina que es fa a les escoles. Així, Rossell ha detallat que s’han fet 40 formacions als centres escolars i diferents sessions amb professionals.