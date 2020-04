Retribució del 100% del salari als treballadors essencials que tenen cura dels fills a casa

El Govern ha aprovat aquest dissabte un reglament que permetrà als pares de fills menors de 14 anys, o que pateixen alguna discapacitat, gaudir d'un permís retribuït extraordinari del 100% del sou i finançat per l'executiu. Tot i això, només se'n podran beneficiar aquelles famílies on tots dos progenitors treballin en activitats essencials i no tinguin familiars pròxims que es puguin fer càrrec dels infants, i en aquelles famílies monoparentals que es troben en la mateixa situació. El reglament, que es farà públic aquest diumenge, precisarà les condicions i el procediment a seguir per fer la sol·licitud. El ministre Portaveu, Eric Jover, ha remarcat que aquesta mesura s'aplicarà de manera retroactiva i, per tant, la seva aplicació comença des de l'inici de l'emergència sanitària.

L'executiu ha recomanat fer els tràmits de manera telemàtica demanant cita prèvia a la web tramits.ad o al número de telèfon 150. Allà trobaran tota la informació necessària que hauran de complimentar i retornar. Per a aquelles persones menys hàbils amb les noves tecnologies, Jover ha assegurat que s'habilitaran cites presencials a l'edifici de tràmits. L'empresa haurà de presentar una certificació del salari de la persona (justificant l'import exacte que guanya a final de mes) i el treballador haurà de fer una declaració argumentant els motius pels quals inicia la demanda i perquè "el seu cercle familiar no pot tenir cura dels nens".

El portaveu del Govern ha reconegut que aquesta mesura serà de gran ajuda per a totes les famílies que es troben en aquesta situació, i més després del tancament, des de fa setmanes, dels centres escolars.

Una família pagarà les despeses dels sanitaris cubans

El Govern no haurà de fer front a les despeses que generin els 39 sanitaris cubans que han vingut a donar suport a Andorra. Jover ha confirmat que una família cubana, la família Sirkia, s'ha posat en contacte amb l'executiu per traslladar-los-hi que donaran la quantitat corresponent a les despeses que puguin ocasionar aquests professionals de la salut. El ministre ha recordat que entre Andorra i Cuba hi ha un conveni signat que inclou una prestació de serveis com la que s'està desenvolupant actualment.

Sancions per saltar-se el confinament

Jover ha informat que el Cos de Policia ha hagut de desmantellar una festa que s'estava produint al garatge d'un edifici on hi havia unes 20 persones i que s'estaven saltant "clarament" les normes de distanciament social i confinament. Aquesta actitud representa un delicte contra la seguretat pública i, per aquest motiu, els infractors han estat sancionats amb 300 euros.



D'altra banda, des del Govern també s'ha informat que s'ha detectat un agrupament de caravanes a parròquies altes que es va haver de desactivar amb gent provinent de diversos punts del país i també de fora. Jover ha recordat que la policia està emprant aquests dies diversos drons per evitar comportaments insolidaris i segueix vetllant perquè els establiments comercials compleixin amb les mesures de distància i d'horaris establerts.

Més de 1.370 sol·licituds per als crèdits tous

El titular de Finances ha posat en relleu que, pel que fa als crèdits tous derivats de la llei òmnibus, cada vegada "rebem menys sol·licituds". A hores d'ara la xifra total de demandes se situa en les 1.376, el que representa un import de 379 milions d'euros. D'aquestes sol·licituds 466 s'han resolt (407 han estat estimades i 59 denegades). Fins a 81,3 milions d'euros demanats tenen a veure amb despeses de funcionament (s'han concedit 39,7 milions) i 15 milions més pertanyen a demandes de refinançament (dels quals s'ha atorgat 1 milió).

Noves iniciatives culturals

El ministre Portaveu també ha anunciat que el Centre d'Estudis Històrics de l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA) està desenvolupant un programa de microconferè ncies a través de les quals s'explica, en capítols de 10 minuts, càpsules amb contingut històric d'Andorra. El treball es pot seguir pel compte de Youtube de l'IEA i també per les seves xarxes socials.