Terceravia assumeix que “donar a conèixer el nostre projecte requereix temps”

Terceravia ha fet balanç electoral aquest divendres a través d'un comunicat. La formació assegura que "avança" en el seu projecte nacional, ja que ha obtingut 1.906 vots en les cinc parròquies en les quals ha presentat llistes, una xifra que representa un 15,1% dels vots vàlids. D’aquest resultat, la formació política assumeix que “donar a conèixer el nostre projecte requereix temps i així ho hem entès sempre”.



El partit extreu un seguit de conclusions de la contesa electoral del 15 de desembre passat. D'entrada, "el desencís per part de la població envers la política i les coalicions oportunistes han estat el causant de la davallada de la participació en aquestes eleccions comunals, ja que a l’elector li és difícil entendre si vota una ideologia o bé un repartiment de cadires".



En segon lloc, la formació política creu que aquesta davallada de participació ha donat com a resultat que els equips comunals majoritaris "no representin ni una quarta part dels electors", en el cas de Encamp i Andorra la Vella, i que cap representi el 50% de l'electorat.



El resultat d’aquestes eleccions referma la voluntat de Terceravia de seguir endavant amb un projecte "clar, fidel als nostres electors, sense coalicions que confonguin a la ciutadania". Per aquest motiu, Terceravia assegura que continuarà, fins a les properes eleccions, actuant "responsablement" des del Consell General, els comuns i des de plataformes ciutadanes per "demostrar a la ciutadania que hi ha altres maneres de fer política i que són possibles al nostre país, sempre actuant amb coherència, responsabilitat i transparència".