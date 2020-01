Ubach aclareix que Rodríguez no percep encara cap sou com a presidenta de la CNAU

La nova presidenta de la Comissió nacional andorrana de la Unesco ( CNAU), Cristina Rodríguez, encara no ha rebut cap remuneració. Així ho ha posat en relleu la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, a preguntes de la consellera socialdemòcrata Susanna Vela. D’aquesta manera, Ubach ha confirmat que hi ha la intenció que Rodríguez, de qui ha valorat l’ampli coneixement de la Unesco, passi a cobrar per dur a terme aquesta feina de presidència, ja que tindrà encomanades noves tasques respecte a presidents anteriors.

Així, tal com ha comentat Ubach, Rodríguez haurà de revisar els estatuts, ja que es considera que és una tasca que ja pertoca “després de quinze anys”; haurà d’analitzar les activitats actuals que duu a terme la comissió nacional i avaluar-se de noves i, en tercer lloc, també haurà de definir el rol que ha de tenir la CNAU en el marc de la implantació de l’Agenda 2030. Tot i que els estatuts “no impedeixen” que el president de l’entitat pugui cobrar, tal com ha remarcat Ubach, Rodríguez no percebrà cap salari fins que no se n’hagi fet una revisió. Vela ha manifestat que perquè passi a percebre aquesta remuneració caldrà “definir molt bé la seva dedicació”, ja que ha afegit que “fa una mica mal a les orelles” aquesta retribució quan anteriors presidents també han tingut “molt dedicació”. Segons ha posat en relleu la titular d’Afers Exteriors, Rodríguez haurà de tenir la feina que se li ha encomanat acabada a finals del mes de juny, ja que les diferents propostes, entre les quals l’actualització dels estatuts, se sotmetran a votació de l’assemblea general i després hauran de ser validades pel Govern.

Durant la sessió també s’ha posat en relleu que el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat treballa per poder tenir enllestit els reglaments i les estratègies que despleguen la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic abans del mes d’octubre, que és el termini que establia la llei. Així, la titular de la cartera, Sílvia Calvó, ha posat en relleu que durant el primer any els tècnics van establir les “bases tècniques” dels diferents reglaments i estratègies i que ara es treballa amb els actors implicats per “concertar-los”. També ha posat en relleu que aquest any hi haurà al pressupost una partida de 50.000 euros per fer auditories dels edificis públics. El conseller socialdemòcrata Carles Sánchez ha demanat a la ministra sobre el fons verd i aquesta li ha respost que s’està treballant amb Finances per a l’estructura administrativa que haurà de tenir ja que ha recordat que les ajudes que s’hi aixopluguin ja existeixen, com la de reforma dels edificis.

A l’últim, la consellera de Terceravia+Unió Laurediana+Independents Carine Montaner ha constatat les queixes que hi ha de la població quant a la figura del metge referent i ha demanat al ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, que es “reflexioni" i es facin canvis al sistema si calen. Benazet ha defensat aquesta figura ja que ha de servir per optimitzar els recursos i donar “una millor atenció als pacients” i ha manifestat que existeix a molts països europeus. Com en d’altres ocasions ha recordat que cal que hi hagi un temps d’adaptació.