Unanimitat del Consell per la llei òmnibus, tot i admetre que caldrà anar més enllà

Tots els grups parlamentaris han donat suport a les lleis òmnibus i d' estat d'alarma i emergència que el Consell General ha votat en una sessió marcada per l'excepcionalitat del moment actual. Així, tots, començant per la síndica general, Roser Suñé, han coincidit en assenyalar que es tracta d'un moment "excepcional", fet que s'ha pogut comprovar no només perquè els dos textos han estat aprovats per assentiment de tots els grups parlamentaris - que han mostrat unitat en la decisió -, sinó també pel fet que només catorze consellers han participat en aquesta votació. Tots han coincidit en assenyalar que les mesures urgents que contempla la llei òmnibus han de servir per "garantir" que els treballadors puguin continuar percebent els seus salaris, però els grups parlamentaris ja han avisat que segurament caldrà altres mesures en el futur, per fer front a la crisi econòmica i social que es pugui derivar de l'actual crisi sanitària.

El primer en admetre que caldrà altres eines per pal·liar els efectes de l'actual crisi ha estat el cap de Govern, Xavier Espot, que ha destacat que darrere d'aquesta llei òmnibus (que inclou les mesures ja anunciades: una injecció de 200 milions d'euros a les empreses, ajudes als autònoms, exoneracions dels lloguers dels locals, salaris per a pares i mares que hagin de tenir cura dels fills...) caldrà "un pla de reactivació de l'economia". En aquest sentit, ha destacat que "no sortirem indemnes" d'aquesta crisi i que l'activitat que s'ha aturat "de cop" no tornarà de seguida a la normalitat. Des de l'oposició s'ha mostrat el suport a l'executiu davant aquesta situació i s'ha agraït el diàleg que hi ha hagut per a l'elaboració d'aquestes dues lleis. El president del grup parlamentari de Terceravia+Unió Laurediana+Independents, Josep Pintat, ha destacat que estem en una situació "d'economia de guerra" i si bé ha celebrat les mesures que es deriven de la llei òmnibus, ha destacat que "no és suficient" i fins i tot ha apel·lat a que el Govern, amb la intermediació del copríncep francès, treballi perquè Andorra pugui tenir accés a la liquiditat que podria assegurar el Banc Central Europeu. També el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha manifestat que en aquesta situació cal que Andorra miri cap a Europa i ha tornat a incidir en els contactes amb el banc de desenvolupament del Consell d'Europa. López també ha destacat que caldrà "continuar les línies de diàleg per a una segona fase de mesures" que vindran després de l'aplicació derivades de la llei òmnibus i ha destacat que caldran "decisions més valentes" com poden ser "mesures d'injecció directa". El president del grup parlamentari socialdemòcrata ha manifestat que voten favorablement aquestes dues lleis per "sentit d'Estat i responsabilitat" i perquè quan "abans millor" es puguin començar a pal·liar els efectes de la crisi de la Covid-19.

Pel que fa als grups que donen suport al Govern, han destacat la necessitat de "fer pinya", tal com ha explicat el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi, que també ha incidit en què la llei "pretén esmorteir" l'impacte de la crisi i ha remarcat que la intenció primera és "salvar vides" i evitar el col·lapse de la sanitat. Al seu torn, el president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, ha destacat que cap dels presents en la votació hagués pensat "mai" que estarien davant una situació com l'actual i ha remarcat que la llei òmnibus té "com a denominador comú la coresponsabilitat" i ha destacat que "tothom haurà de fer sacrificis". Ha recordat que el que s'està mobilitzant suposa "el 50% del pressupost" de l'Estat i ha emfasitzat que es fa "aquest esforç de mobilització sense organismes supranacionals". Al seu torn, la presidenta suplent del grup parlamentari demòcrata, Mònica Bonell, ha destacat que "la primavera i l'estiu seran els pitjors viscuts en molts anys" des del punt de vista econòmic i ha considerat cabdal la unió d'esforços per superar aquesta situació.

Cal destacar que en la sessió del Consell General celebrada aquest dilluns s'ha donat també llum verda, per assentiment, al projecte de llei qualificada dels estats d'alarma i d'emergència. Espot ha recordat que el fet que s'aprovin no vol dir que s'hagi d'activar aquest mecanisme de forma immediata, sinó que el que cal és que el Govern compti amb "les eines necessàries" per si fos necessari activar l'estat d'alarma en cas que les mesures de confinament actual no siguin suficients per contenir l'avenç del virus. En aquest sentit, ha recordat que a través de la declaració de l'estat d'alarma que pot decretar el Govern per un termini de 15 dies, es limitaria la lliure circulació de persones, la lliure entrada i sortida del país i també la propietat privada. També ha recordat que l'estat d'emergència és aplicable en casos en què es pugui veure afectada la convivència democràtica i, per tant, no seria d'aplicació en un cas com l'actual. Els diferents grups parlamentaris han expressat el desig que l'estat d'alarma no s'hagi d'activar. Pintat ha manifestat que es tracta d'una llei "transcendental" com ho és la Constitució. Al seu torn, la consellera socialdemòcrata Susanna Vela ha destacat que cal "assegurar al màxim els drets de les persones" mentre que el president suplent del grup parlamentari liberal, Marc Magallon, ha destacat que serà "un bon senyal" que no s'hagi d'activar l'esmentat estat d'alarma. Al seu torn, la consellera demòcrata Ester Molné també ha destacat la importància de l'aprovació pel fet que que dona "solució" a situacions excepcionals com l'actual, que no té "precedents i que proposa reptes que mai havien estat plantejats". I davant aquesta situació, ha conclòs que cal dotar d'eines al Govern per poder actuar.

36 acomiadaments

En la roda de premsa posterior a la sessió de Consell General i en la qual han participat tant el cap de Govern com el ministre portaveu i de Finances, Eric Jover, s'ha incidit en les mesures que ja es van explicar dissabte i que conformen la llei òmnibus. Han explicat que a través dels canals establerts ja hi ha 36 persones que han manifestat que han estat acomiadades i que ara s'estudiarà "cas per cas". Jover també ha manifestat que s'està mantenint contactes amb el Banc Central Europeu que podrien servir com a prestamista d'última instància o prestador d'ajuts al Govern; que també es tenen converses amb els bancs centrals dels països veïns i amb el banc de desenvolupament, amb qui es mantindrà aquesta setmana una reunió telemàtica per valorar els passos" que cal fer. Tant Espot com Jover han destacat la necessitat que la llei òmnibus entri en vigor el més aviat possible i han afirmat que, de fet, hi ha alguns aspectes que es poden aplicar de manera immediata. Jover ha concretat, a l'últim, que el Govern haurà de satisfer un interès del 0,25% pels 60 milions de crèdits tous que s'activen perquè les empreses puguin satisfer les seves despeses, com poden ser els salaris i un 0,10% per als 70 milions per al refinançament de crèdits i hipoteques.