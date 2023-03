Acció proposa pujar el sou al personal sanitari per atreure metges

Andorra la VellaAcció ha presentat aquest dimarts les propostes en matèria de salut. La candidata a cap de Govern de la formació política, Judith Pallarés, ha explicat que l'objectiu principal en la pròxima legislatura és "recuperar les regnes del que és la visió de la salut i del treball que s'ha de fer en aquest àmbit. Tenim la impressió que el SAAS i la CASS són les que acaben prenent les decisions i creiem que el ministeri de Salut ha de poder disposar de les eines, conjuntament amb les persones implicades, per recuperar les situacions i revertir-les".

Un altre dels punts clau de la formació política és la revisió de la graella salarial del SAAS, per afavorir la recerca del personal mèdic necessari per millorar la qualitat assistencial de l'hospital. "Cada cop tenim més dificultats per trobar els recursos humans, tenim un problema per a ser competitius a nivell laboral en aquest àmbit. Hi ha un problema de salaris i d'habitatge que impacta directament en aquest sentit, haurem de revisar aquestes propostes salarials, no sols per aquests serveis que requerim amb urgència, sinó pel que fa al conjunt de l'estructura del SAAS", ha explicat Judith Pallarés.

D'altra banda, la candidata a cap de Govern d'Acció ha indicat que "cal una aposta més decidida per a la salut mental, amb més recursos i un espai propi, per donar el servei a tota la ciutadania, des dels més joves, fins als més grans". En aquest sentit, Pallarés ha celebrat l'acord que van arribar el Govern i el Col·legi de Psicòlegs la setmana passada, d'incloure la salut mental a la cartera de serveis de la CASS, "que puguin formar part de la cartera de serveis amb uns mínims, perquè el Govern pugui donar suport a les famílies que més ho necessiten".

Amb aquest espai propi per als serveis salut mental, des d'Acció creuen que es podria modificar els serveis de l'hospital i disposar de més espais necessaris per millorar la qualitat assistencial. No obstant això, des de la formació política consideren que és prioritari trobar els recursos humans abans de parlar de modificar o ampliar les instal·lacions de l'hospital.

En aquest sentit, i pel que fa al servei d'urgències, Pallarés ha considerat que "disposar d'un servei d'emergències centralitzat facilitarà que els serveis d'urgències disposi de més personal disponible per atendre els pacients i que no de respondre a un telèfon. Això pot ser una millora i esperem que es tiri endavant durant aquesta legislatura".

Finalment, i vinculat a la voluntat de la formació política de recuperar el lideratge de la política sanitària del país, Acció ha anunciat que intensificaran les polítiques preventives. "Ens agrada parlar molt de l'esport per a la gent gran, però també hem de buscar com vincular als joves, a través d'educadors esportius, per tenir una vida més saludable", ha assegurat Pallarés.