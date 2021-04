Acord unànime per eliminar l'amiant de tots els edificis

Andorra la VellaTotes les forces parlamentàries del Consell General han presentat de manera conjunta aquest dimarts al matí la Proposta d'acord de mesures d'eliminació i prevenció de l'amiant. Amb aquest text consensuat es pretén posar fil a l'agulla en l'eliminació d'aquest component utilitzat per a la construcció d'edificis, que s'ha constatat que provoca riscos per a la salut si els materials que en contenen es trenquen o desgasten.

Així, en la proposta d'acord els grups parlamentaris demòcrata, socialdemòcrata, liberal, Terceravia + Unió Laurediana + Independents i Ciutadans Compromesos insten al Govern a presentar, abans de finalitzar el primer semestre del 2022, un estudi que estableixi una planificació temporal i econòmica que permeti localitzar i identificar les diferents situacions de l'amiant a Andorra, amb l'objectiu de procedir a la seva retirada d'edificis i equipaments públics que encara en continguin. Així mateix, demanen augmentar els recursos econòmics si les necessitats així ho requereixen.

Finalment, el text consensuat de manera unànime demana a l'executiu l'elaboració d'un projecte de llei no més tard de finals del 2022 que estableixi les obligacions i procediments per garantir un seguiment i protocols en casos de demolició, manteniment, reparació i renovació d'edificis en què s'identifiquin elements d'amiant que puguin representar un risc per a la salut de les persones.

Aquesta proposta d'acord deriva d’una esmena del grup parlamentari socialdemòcrata a la declaració d'estat d'emergència climàtica aprovada al Consell General el gener de l'any passat. En aquell moment, els grups signants van decidir dotar-la de més rellevància i fer-la una proposta d’acord de temàtica única.

Declaracions del portaveu del PS davant del Consell General

El document s’ha entrat a tràmit amb les signatures de Carles Enseñat (Demòcrates), Roger Padreny (Partit Socialdemòcrata), Ferran Costa (Liberals d’Andorra), Oliver Alís (Terceravia), Carles Naudi d’Areny-Plandolit (Ciutadans Compromesos) i Carine Montaner (no adscrita), el que evidencia que la Proposta d'acord de mesures d'eliminació i prevenció de l'amiant compta amb el suport unànime del Consell General.